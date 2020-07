Un equipo de investigadores peruanos ha iniciado una carrera contra el tiempo para implementar y probar un nuevo tratamiento en nuestro país para el COVID-19. Se trata del estudio “Perú con Plasma”, que busca evaluar la seguridad y efectividad del plasma de convaleciente.

El método consiste en extraer, de pacientes recuperados, plasma sanguíneo con los anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2, virus que causa el COVID-19, y hacer una transfusión de este material a personas con la enfermedad. Este tratamiento ya se ha comenzado a evaluar en otros países, con resultados esperanzadores, y ahora será probado en el Perú.

Como parte de la primera fase de este estudio, se ha iniciado la búsqueda de donantes que cuenten con ciertas características específicas que los clasifiquen como “súper donantes”, es decir donantes que tengan una alta probabilidad de tener un plasma con un alto contenido de anticuerpos neutralizantes.

Las personas que estén dispuesta a colaborar y convertirse en un “súper donante” de plasma convaleciente, solo deberán cumplir algunos criterios: ser varón, tener entre 30 y 60 años, haber sido diagnosticado de COVID-19 con una prueba molecular (PCR) positiva, haber sido hospitalizado por COVID-19, haber sido dado de alta hace más de 21 días, no haber recibido transfusiones de sangre en el pasado, no haberse realizado tatuajes en el último año y no tomar antiepilépticos.

Los líderes y voceros de esta investigación son la Dra. Patricia García, médico salubrista e investigadora; la Dra. Fiorella Krapp, médico infectóloga; el Dr. Alonso Soto; el Dr. Enrique Argumanis; la Dra Patricia Garcia-Lopez y el ingeniero Alberto Maurer, PhD.

Este ensayo clínico es patrocinado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y participaran el Hospital Nacional Hipólito Unanue y el banco de sangre del Hospital del Niño (en San Borja), filial que acogerá a todos los donantes voluntarios de plasma convaleciente que puedan sumarse a esta importante causa. Además se tiene los auspicios del Gobierno de Canadá, la Fundación Telefónica, Movistar empresas, WILDIX y Huawei.

Si desea contribuir donando plasma convaleciente y necesita absolver algunas consultas sobre el procedimiento, pueden contactarse a nuestra central (51) 297-5400 de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. o mediante la página web peruconplasma.org.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

