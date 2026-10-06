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ESTOCOLMO (Suecia), 06/10/2026.- Se anuncia al físico Francis Halzen como ganador del Premio Nobel de Física 2026 durante una conferencia de prensa en la Real Academia Sueca de Ciencias, en Estocolmo (Suecia), el 6 de octubre de 2026. Halzen fue galardonado con el Premio Nobel de Física 2026 "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", según el Comité Nobel de Física. (Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/CHRISTINE OLSSON
ESTOCOLMO (Suecia), 06/10/2026.- Se anuncia al físico Francis Halzen como ganador del Premio Nobel de Física 2026 durante una conferencia de prensa en la Real Academia Sueca de Ciencias, en Estocolmo (Suecia), el 6 de octubre de 2026. Halzen fue galardonado con el Premio Nobel de Física 2026 "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", según el Comité Nobel de Física. (Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/CHRISTINE OLSSON
/ CHRISTINE OLSSON
Por Agencia EFE

El físico de partículas belga Francis Halzen, Premio Nobel de Física 2026, ha dedicado su vida a los neutrinos, primero con el experimento AMANDA, un telescopio de neutrinos de primera generación, y después con el proyecto IceCube, un observatorio de neutrinos a escala kilométrica en el Polo Sur.

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