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FOTODELDIA ESTOCOLMO (Suecia), 05/10/2026.- El presidente del Comité del Nobel, Thomas Perlmann (d), durante una rueda de prensa este lunes para anunciar a los galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026, en Estocolmo, Suecia, el 5 de octubre de 2026. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado conjuntamente a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel. EFE/PONTUS LUNDAHL SUECIA FUERA
FOTODELDIA ESTOCOLMO (Suecia), 05/10/2026.- El presidente del Comité del Nobel, Thomas Perlmann (d), durante una rueda de prensa este lunes para anunciar a los galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026, en Estocolmo, Suecia, el 5 de octubre de 2026. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado conjuntamente a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel. EFE/PONTUS LUNDAHL SUECIA FUERA
/ Agencia EFE
Por Agencia EFE

El neurocientífico estadounidense Karl Deisseroth, y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel, son tres pioneros en la optogenética, disciplina que combina la genética y la óptica para controlar con luz la actividad de células vivas, principalmente neuronas, y que han sentado con sus descubrimientos las bases de una “nueva era” en neurociencia.

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