El neurocientífico estadounidense Karl Deisseroth, y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel, son tres pioneros en la optogenética, disciplina que combina la genética y la óptica para controlar con luz la actividad de células vivas, principalmente neuronas, y que han sentado con sus descubrimientos las bases de una “nueva era” en neurociencia.

Hegemann, nacido en 1954 en la ciudad alemana de Münster y crecido en Aquisgrán, y Georg Nagel, de 73 años y nacido en Weingarten, en el sur de Alemania, descubrieron una proteína extraordinaria, la canalrodopsina, en un alga unicelular.

Deisseroth, nacido en 1971 en Boston, transformó por su parte esta proteína en un interruptor controlado por la luz para las células nerviosas.

La optogenética es un método que permite mostrar cómo las células nerviosas dan forma a los recuerdos, los sentimientos y los comportamientos en el cerebro vivo.

Deisseroth, que obtuvo su doctorado en 1998 en la Universidad de Harvard y su título de Medicina en 2000 por la de Stanford, es profesor titular de la Cátedra D.H. Chen y profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en el Instituto Médico Howard Hughes y en la Universidad de Stanford.

En una entrada en su página web, titulada “de la luz a la vida”, el científico afirma que su trabajo “ha transformado profundamente la biología”, porque “ha hecho posible explorar cómo la actividad celular da lugar al comportamiento de los organismos vivos, llegando incluso a abarcar las complejas percepciones, capacidades cognitivas y emociones controladas por el cerebro”.

Deisseroth, que se autodescribe como neurocientífico, psiquiátra y autor, completó en Stanford su formación posdoctoral, sus prácticas en Medicina y su residencia en Psiquiatría de Adultos, y está certificado por la Junta Estadounidense de Psiquiatría y Neurología.

Continúa ejerciendo como psiquiatra en Stanford, especializado en trastornos afectivos y trastornos del espectro autista, utilizando tanto medicamentos como estimulación neuronal.

Hegemann a su vez obtuvo su doctorado en 1984 summa cum laude en el Instituto Max Planck de Bioquímica, en Martinsried, en el sur de Alemania, tras haber estudiado Química en la Universidad de Münster y la Universidad Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) en Múnich.

Desde 2015 es profesor sénior Hertie de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín tras haber sido profesor en Bioquímica en la Universidad de Ratisbona y de Bioquímica Experimental en la Humboldt.

Hegemann se centra en la fotobiología de las algas verdes, rodopsinas inusuales, fotorreceptores basados en flavinas y modificación dirigida de genes nucleares en algas, y en la optogenética.

“Estamos desarrollando enzimas activadas por la luz e incorporando dominios fotorreceptores en canales iónicos animales”, indica la Universidad Humboldt en el perfil de este científico.

Los descubrimientos por los que este alemán fue galardonado con el premio Nobel se realizaron en el Instituto Max Planck de Bioquímica.

Su compatriota Nagel estudió Biología y Biofísica en la Universidad de Constanza y obtuvo su doctorado en 1988 en la Universidad de Fráncfort.

Después de su etapa posdoctoral en la Universidad de Yale y en la Universidad Rockefeller, en Estados Unidos, regresó a Alemania en 1992 como jefe de grupo en el Departamento de Química Biofísica del Instituto Max Planck de Biofísica en Fráncfort.

Es profesor de Fisiología Molecular de las Plantas en el Departamento de Fisiología Molecular de las Plantas y Biofísica – Botánica I, de la Universidad de Würzburg.

Por sus contribuciones a la optogenética, Nagel ha recibido numerosos premios antes del Nobel, que le fue otorgado por los descubrimientos efectuados en el Instituto Max Planck de Biofísica.