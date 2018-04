Radiohead en Lima: Este es su tema más triste, según la ciencia

Radiohead tocará este martes por primera vez en Lima en el Estadio Nacional por el festival SoundHeards. El trabajo de la banda ha sido reconocido por los críticos en distintas listas y sondeos musicales. En 2009 fue nombrada la mejor banda de la década del 2000 por The Guardian.

Muchos temas de la agrupación inglesa son considerados tristes por sus seguidores. Ante ello, hace unos meses el científico Charlie Thompson hizo un análisis la discografía de Radiohead para determinar cuál es la canción que por su letra y música podría ser considerada la más triste.

La respuesta que dio el estudio fue: 'True love waits', un tema que se toca desde 1995, cuando la banda realizó el tour del álbum ‘The Bends’ y que la interpreta usualmente Thom Yorke con guitarra acústica.

Para realizar su investigación, Thompson usó tres variables: La API (Interfaz de programación de aplicaciones) de Spotify para medir la valencia de una canción; el portal Genius para buscar palabras tristes en las letras y “gloom index” que sirve para medir el índice de melancolía.

El análisis de Charlie Thompson determinó la canción más triste de Radiohead. (Foto: rcharlie)

Thompson elaboró una página interactiva en donde colocó un gráfico en el que se exhibe la canción más triste de Radiohead. Como se ve en la imagen de arriba, el título se lo llevo´True love waits’, un tema antiguo conocido por los fanáticosque no tuvo versión de estudio hasta la llegada del disco “A moon shaped pool”.

De los nueve discos de estudio de Radiohead “A moon shaped pool” da el índice de melancolía más bajo, relevó el análisis.

Además de “True love waits”, aparecen otros temas melancólicos como Motion picture soundtrack”, “Give up the ghost”, “High and dry”, “Let down” y “Exit music.

Como dato curioso del análisis, la canción más “alegre” de Radiohead es ’15 Step’ del disco ‘In Rainbows’, le siguen “Feral” y “Bodysnatchers”.