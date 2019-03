¿Realmente existen comidas afrodisíacas que aumentan el deseo sexual?

¿Quién no ha escuchado que los chocolates, las fresas o las ostras pueden tener el efecto de aumentar la libido y la potencia sexual?

Históricamente los afrodisiacos, llamados así por la diosa griega del amor, han incluido comestibles tan extravagantes como la mosca española, el cuerno de rinoceronte molido y extractos de plantas poco comunes.

De hecho, durante la investigación para su libro Intercourses, la coautora Martha Hopkins descubrió que casi todos los alimentos se han considerado afrodisiacos en algún punto.

"Normalmente, los alimentos considerados afrodisiacos eran difíciles de encontrar, poco comunes o costosos como las trufas, el foie gras, el caviar o alimentos con la forma de un órgano sexual como el espárrago o las alcachofas. Incluso testículos de animales", dijo Hopkins.

Aunque solemos relacionar a afrodisiacos con la lujuria, el romance y la libido. En el siglo XVII —cuando todo, desde palomas hasta almendras y chirivías se consideraron afrodisíacos— también se les asoció con la reproducción y la fertilidad, por lo que se le daba a las parejas casadas como sustancia médica, comenta Jennifer Evans, profesora de historia en la Universidad de Hertfordshire, quien investiga la historia de la alimentación y la fertilidad.

Pero, ¿puede un alimento realmente afectar el deseo sexual y el rendimiento? ¿Y por qué ha estado tan presente esta idea en la historia?



Un aperitivo sensual

Para aquellos con problemas de circulación, es cierto que algunos alimentos pueden ayudar de manera similar al viagra —relajando los vasos sanguíneos y mejorando el flujo de sangre a los genitales—.



Debido a su forma, hasta las alcachofas se han llegado a considerar como afrodisíacos. (Foto: Getty Images)

El aminoácido L-Arginina, por ejemplo, que se encuentra en alimentos como las calabazas, las nueces y la carne de res, se convierte en óxido nítrico en el cuerpo, lo que aumenta el flujo sanguíneo. Los alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3, como el salmón y el aguacate, tienen el mismo efecto.

Otro ayudante es la Quercetina, que se encuentra en las manzanas, bayas, uvas, vino tinto, ajo y chocolate negro. Esta tiene propiedades antiinflamatorias que pueden mejorar también el flujo sanguíneo.

Sin embargo, solo las personas con circulación débil verían mejoras en su función sexual al comer estos alimentos, comenta Lauri Wright, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. Alguien con una buena circulación no vería ningún cambio.

La cuestión es que cuando la mayoría de las personas piensan en afrodisíacos, lo primero que viene a la mente no es en sí la función sexual, sino el deseo.

Y un alimento que desde hace tiempo se cree que ayuda con el deseo sexual es el chocolate.

Según la investigación "Efectos del consumo de chocolate oscuro y cacao sobre la función endotelial y la rigidez arterial en adultos con sobrepeso", publicada en la Revista Británica de Nutrición, el cacao puede aumentar el flujo de sangre en partes del cuerpo más allá del torso. Pero cuando se estudió su relación directa con el deseo sexual, no se encontró evidencia que respalde su uso como afrodisíaco.

De hecho, no se ha encontrado evidencia de que algún alimento aumente la excitación o el deseo sexual.

Se ha comprobado que el cacao mejora el flujo sanguíneo, pero no el deseo sexual. (Foto: Getty Images)

Solo hay una excepción: el alcohol.

Varios estudios de menor escala, publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, demostraron que el consumo de alcohol está relacionado con la excitación. Pero también puede impedir el desempeño sexual.

El vino tinto en particular puede estar vinculado de manera indirecta a la función sexual debido a sus beneficios potenciales para la salud del corazón, señala Michael Krychman, obstetra, ginecólogo y consejero clínico sexual en el Centro de Salud Sexual y Medicina de Sobrevivencia del Sur de California.

Aunque es importante aclarar que el vínculo entre el vino tinto y la salud cardiovascular no es definitivo.

La reputación del vino como un afrodisíaco puede también deberse a que forma parte de la dieta mediterránea, la cual consiste principalmente de alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, y aceite de oliva. Otra característica de esta dieta es que es relativamente baja en azúcar, queso y carne.

Y debido a que es más un estilo de vida saludable que un alimento aislado, la dieta mediterránea podría ofrecer cualidades afrodisíacas.

Se ha descubierto que el vino sí puede mejorar el desempeño sexual... pero tiene sus desventajas. (Foto: Getty Images)

Salud holística

"Se ha encontrado que el vino tinto afecta la función sexual, pero no sabemos si se trata de una dieta, o una combinación de dieta, estilo de vida y genética", dijo Krychman.



"Lo que sí sabemos es que las personas que hacen ejercicio, mantienen una dieta saludable y menos estrés, todos estos elementos colaboran y ofrecen una mejor vida sexual".

Nuestra dieta en general puede funcionar como un afrodisíaco al mejorar el flujo sanguíneo, generar un aumento de hormonas y un mejor estado de ánimo, dijo Wright.

En un estudio publicado en la Revista de Salud Sexual en 2010, en el que participaron 600 mujeres con diabetes tipo dos, se descubrió que la dieta mediterránea estaba relacionada con niveles más bajos de disfunción sexual, mientras que otro estudio titulado "Factores dietéticos, dieta mediterránea y disfunción eréctil" publicado en la misma revista, concluyó, como lo dice su título, que la alimentación también podría estar asociada con una mejora en la disfunción eréctil.

"La conclusión es que una dieta saludable de mariscos, carnes magras, nueces, frutas, verduras y cereales integrales -básicamente la dieta mediterránea- ayuda con la función nerviosa y mejora el flujo sanguíneo", dijo Wright.

Más que un solo alimento, una dieta sana y equilibrada puede tener cualidades afrodisíacas. (Foto: Getty Images)

Y la razón por la que no existe evidencia que respalde que un alimento en particular sea afrodisíaco es buena: cualquier alimento con un efecto tan potente sería peligroso, explicó Jessica Abbott, profesora de ecología evolutiva de la Universidad de Lund, en Suecia.



"La mayoría de los alimentos que comemos no tienen efectos secundarios, lo cual es tranquilizador. De lo contrario, no sería seguro comerlos con frecuencia", dijo.

"Todas las hierbas que se han asociado con afrodisíacos forman parte de los tipos de alimentos que comemos en pocas cantidades como la planta Mimosa Pudica y altas dosis de extracto de raíz, las cuales tienen muchos compuestos activos que se usan como defensa contra los animales herbívoros".



Mente sobre materia

Entonces ¿por qué algunas personas aseguran que ciertos alimentos tienen cualidades afrodisiacas?

Puede ser simplemente porque creen que lo harán, dijo Krychman.

"Existe poca evidencia de que las ostras tengan algún efecto sobre el deseo sexual. Faltan pruebas rigurosas que así lo comprueben. Esto es en parte porque el efecto placebo es muy grande", dijo.



No creemos que todos los tipos de chocolate sean afrodisíacos; el contexto importa. (Foto: Getty Images)

El hecho de que el deseo sexual sea tan multifacético e individual puede ser un beneficio, comentó Nan Wise, psicoterapeuta y terapeuta sexual de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey.



"El deseo es físico, psicosocial y racional, e involucra muchas variables. Si crees que un alimento incrementa el deseo, la psicología del efecto placebo afectará nuestra capacidad de (que ese alimento) pueda excitarnos o no", dijo Wise.

Todo depende del contexto de la comida que consumimos, añadió Evans, de la Universidad de Hertfordshire.

"No sueles pensar que el chocolate es un afrodisíaco cada vez que te comes un Twix. Tienes que estar en el contexto adecuado" dijo.



Nuestras experiencias individuales también pueden ser un factor determinante en qué alimentos aumentan el deseo sexual en cada uno de nosotros, dijo Jean-Christophe Billeter, profesor asociado de comportamiento social y sexual de la Universidad de Groningen, en Los Países Bajos.

"Los humanos pueden sugestionarse con mucha facilidad, y el cerebro está conectado para generar un recuerdo intenso cuando tenemos un éxito sexual. Dependiendo de la situación, el entorno en el que una persona tuvo sexo podría convertirse en un desencadenante del deseo al tener relaciones sexuales en el futuro".

En el contexto adecuado, cualquier alimento podría tener "cualidades afrodisíacas". (Foto: Getty Images)

Hambre

Al final, cualquier alimento bien podría tener cualidades afrodisíacas. Después de todo, si una persona se muere de hambre y no hay comida cerca, tiene sentido que su deseo sexual disminuya.



"Desde el punto de vista de la evolución, los humanos desean relaciones sexuales para reproducirse, y es necesario tener un peso saludable y una dieta que proporciones los nutrientes necesarios para lograr esto", dijo Billeter.

Hay evidencia de que en la pornografía del siglo XVII aparecían alimentos con frecuencia por la misma razón, de acuerdo con Evans. Se presentaba para ayudar "alimentando a la pareja para la siguiente ronda".

En sus experimentos con moscas de fruta, Billeter descubrió que los patrones de apareamiento cambiaban de manera significativa cuando no había comida cerca. Si las moscas de fruta se encuentran en un ambiente donde hay comida se aparearán con el primer macho que encuentran hasta siete veces al día. Cuando no hay comida solo se aparean una vez.

También se puede encontrar evidencia en la naturaleza de que comemos alimentos que nos hacen parecen atractivos al sexo opuesto. Consideremos las características de ciertas aves, por ejemplo, los machos son más coloridos porque las hembras lo encuentran atractivo. Los machos logran tener estos colores al comer alimentos con pigmentos orgánicos conocidos como carotenoides.

Una comida casera puede ser afrodisíaca debido al acto de dar y recibir alimentos de un compañero. (Foto: Getty Images)

Esto también aplica a los humanos. "En el pasado, las mujeres consideradas como las más atractivas tendían a ser más robustas, ya que ser "gorda" cuando no había mucha comida cerca podía indicar que la mujer era buena para reproducirse", Dijo Billeter.



También puede que haya un aspecto inherentemente afrodisíaco en la práctica de darle comida a una pareja sexual —lo que podría explicar la verdadera razón por la que una caja de chocolates en San Valentín o una comida casera puede inducir deseo—.



"Las arañas atrapan moscas para presentárselas a las hembras con la intención de aparearse, mientras que hay especies especie de grillos que producen una sustancia gelatinosa para inducir a las hembras a aparearse con ellos", dijo Abott.



La idea de los afrodisíacos ha existido durante tanto tiempo porque las personas siempre se han sentido atraídas a aquello que promete juventud, longevidad y fertilidad, argumentó Evans.

Por esta razón, es probable que sigamos creyendo en ellos en los siglos por venir.