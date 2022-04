La familia Redmi Note 11 es una de las apuestas fuertes de Xiaomi en todo el mundo para este año. Hace unas semanas atrás pude probar el modelo más básico, y ahora toca contarles qué tal me fue con el hermano mayor, que acaba de ser presentado en el mercado peruano.

La situación es muy sencilla: este nuevo modelo trae algunas novedades bastante interesantes y que mejoran la experiencia. Sin embargo, aquí la clave es saber si esta nueva propuesta significa realmente “un salto” en comparación al recordado Redmi Note 10 Pro, uno de los mejores dispositivos de gama media del año pasado.

Aunque me ha tocado probar muchos dispositivos de la familia Redmi, he tenido la ocasión de evaluar las versiones Pro del modelo 8, 9 y 10, y todas me dejaron en claro dos cosas: la evidencia de mejora entre modelo y modelo, y que estos Redmi Note Pro representaban la filosofía de la marca, al ser lo mejor en precio-beneficio. En el caso de este Redmi Note 11 Pro 5G son notorias algunas novedades, pero no me llegaron a convencer de que hubo un verdadero avance como en años anteriores. A continuación, te voy a detallar mis razones.

Especificaciones técnicas





El unboxing





¿En qué cosas ha mejorado?

En varias y vale la pena remarcarlas. Este Redmi Note 11 Pro 5G empieza reformulando su diseño. Ahora se ha vuelto en un dispositivo más serio, muy llamativo y elegante. Su acabado mate, sus líneas rectas a los lados le dan mucha presencia. Si a todo eso se le suma el reordenamiento de su módulo de cámaras -que no desbalancea la idea del diseño- tenemos un equipo muy atractivo. En la distribución de botones y conectores, en comparación con el modelo del año pasado todo se mantiene, a excepción de la bandeja para la nano SIM y la tarjeta de memoria, que ahora se ubica en el borde inferior.

El Redmi Note 11 Pro 5G es el dispositivo móvil más moderno de la gama media que tiene Xiaomi en su portafolio en el Perú. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Ojo, que este dispositivo es delgadito pero -comparativamente- es un poco más pesado que el modelo del año pasado.

La pantalla también ha mejorado. Pasa de AMOLED a Super AMOLED, dándole no solo mayor brillo y color, sino que incrementa la sensibilidad táctil, lo cual se traduce sobre todo a la hora de los videojuegos.

Aunque en su diseño general este Redmi Note 11 Pro 5G ha adoptado un aspecto más elegante y atractivo, mantiene la misma ubicación de su differentes botones y conectores. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

La última novedad tiene que ver con la batería. Pese a que en este modelo se reduce de 5.020 mAh a los 5.000 mAh -que se han vuelto el estándar en la mayoría de dispositivos móviles- mantiene una buena gestión de la energía. Con un uso intenso se puede llegar con tranquilidad hasta el final de la jornada con alrededor del 20% de batería. Aquí la clave es que ahora incluye un adaptador de pared de 67W, lo que permite tener en menos de media hora una recarga de 0% a 50%, y llegar al 100% en menos de 60 minutos.

Me olvidaba, pues había una novedad más: este dispositivo es compatible con las redes 5G.

¿Qué cosas ha mantenido?

Este Redmi Note 11 Pro 5G mantiene mucha de su conectividad, como la entrada para auriculares, los parlantes estéreo, el sensor infrarrojo, una buena velocidad en su sensor de huellas digitales y en su reconocimiento facial.

Mantiene el tamaño de la pantalla [aunque el nuevo modelo aprovecha más área], así como continuamos con la posibilidad de tener una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

Es importante recordar que mantiene un buen desempeño en general. Este Redmi Note 11 Pro 5G incluye la cada vez más popular función de RAM Virtual [usando parte del almacenamiento del equipo], que en este caso es de 3GB. Es fluido y no me causó ningún malestar grave durante el tiempo que lo tuve en uso. Sin embargo, sobre esto debo hacer una aclaración: los modelos que la marca repartió para las pruebas fueron de 8GB de RAM, cuando la versión que se comercializará localmente será de la de 6GB. Solo espero que esta diferencia no sea tan notoria.

¿En qué puede mejorar?

Lo más notorio está en el apartado de cámaras. Pero no me mal interpreten: las cámaras del Redmi Note 11 Pro 5G hacen, en general, un buen trabajo. Pero lo que a mí me parece llamativo es que no haya una mejora evidente en un apartado tan sensible como este. Es más, hasta puedo decir que ha habido un retroceso en las cámaras, sobre todo en las posibilidades disponibles para los usuarios.

Tener buenas capturas con el lente macro del Redmi Note 11 Pro 5G depende de muchos factores como la iluminación, el pulso del fotógrafo, etc. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

El hecho de que la versión del 2021 tenga cuatro sensores y la de este año tenga tres, tendría que ser un indicativo. Repite el sensor principal de 108 MP y el ultra gran angular de 8MP. Ya no cuenta con el sensor ToF de 2MP y el macro se reduce de 5MP a 2MP. La frontal se mantiene.

Aquí la cosa va así: en fotografías el Redmi Note 11 Pro 5G puede ofrecer buenos resultados, pero en video es en donde se siente más la deuda.

La cámara frontal del Redmi Note 11 Pro 5G me parece que ha mejorado sus resultados. En este caso, la foto se tomó con el Modo Retrato, para generar el desenfoque. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Con los diversos modos de fotos se pueden lograr imágenes con buen detalle y colores vívidos, aunque todavía hay ocasiones en las que se nota que el equipo no puede lidiar con demasiada luz y se terminan quemando algunas zonas de las tomas. En el Modo Noche, el dispositivo trata de hacer su mejor trabajo, pero no es su fuerte. Me sorprendieron mucho los resultados con la cámara delantera.

La poca iluminación continua siendo uno de los principales enemigos de las cámaras del Redmi Note 11 Pro 5G. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Así luce la foto tomada con el Modo Retrato de las cámaras principales del Redmi Note 11 Pro 5G. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Como mencioné antes, la gran deuda es en video. En el modelo del año pasado se podía grabar hasta en 4K y había la posibilidad de elegir entre 30fps y 60fps. Con el Redmi Note 11 Pro 5G lo máximo que podemos conseguir es grabar a 1080p a 30fps, sin estabilizador. Además, el Modo Noche no está disponible para el ultra gran angular.

El módulo de cámara se integra muy bien con el resto del diseño. Ojo, que pese a mostrar hasta cinco espacios, en realidad el Redmi Note 11 Pro 5G tiene solo tres cámaras fotográficas disponibles. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Solo como anécdota puedo mencionar que el módulo principal nos da la impresión de que cuenta con cinco sensores, pero en realidad solo tiene tres y los otros dos espacios son ocupados por el flash LED y por una señal que hace referencia a la inteligencia artificial de la cámara.

Precio y disponibilidad

El Redmi Note 11 Pro 5G se acaba de lanzar en el Perú a un precio de S/ 1.599, aunque por introducción incluye un Redmi Watch 2 Lite, a través de los canales de venta oficiales de Xiaomi: las tiendas físicas Xiaomi Store, la web oficial www.xiaomioficial.pe, los principales operadores del país, tiendas por departamento, supermercados y tiendas especializadas.

¿Quién debe comprar un Redmi Note 11 Pro 5G?

Antes de responder a esa pregunta, debemos recordar que este Redmi Note 11 Pro 5G es un equipo bastante balanceado. Teniendo eso en cuenta, los usuarios que vengan de otros dispositivos de menor rango en la marca o de las versiones 8 o 9 de los Redmi Note Pro son quienes apreciarán más la propuesta de este nuevo equipo.

El Redmi Note 11 Pro 5G es un dispositivo móvil de rendimiento muy equilibrado. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Sin embargo, para los usuarios que esperaban renovar su Redmi Note 10 Pro es probable que no sientan una gran evolución. Incluso, podrían identificar con mayor facilidad las características perdidas.

Aunque Xiaomi se ha preocupado por mantener en un buen estado a su apreciada familia Redmi Note, me parece que es la primera vez en varios años que prefirió ir sobre seguro. Y si a esto le sumamos que el precio de lanzamiento puede parecer alto para algunos usuarios, se podría esperar que este segmento del público espere un poco más antes de renovar equipo.