El brote de ébola en República Democrática de Congo se ha extendido del campo a la ciudad, generando el temor de que la enfermedad sea cada vez más difícil de controlar.



El ministro de Salud de Congo, Oly Ilunga Kalenga, confirmó un caso en Mbandaka, una ciudad de un millón de habitantessituada a unos 130 km de la zona donde se confirmaron los primeros casos, a comienzos de mayo.



El ébola es una enfermedad infecciosa grave que provoca hemorragias internas y puede ser fatal. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: pueden incluir fiebre repentina, debilidad, dolor muscular y de garganta.



Eso es solo el principio. Lo que sigue son vómitos, diarrea y, en algunos casos, sangrado interno y externo por todos los orificios del cuerpo.



La enfermedad se contagia a los humanos que entran en contacto con animales infectados (entre los que se incluyen chimpancés, murciélagos de la fruta y antílopes), y luego se esparce entre los humanos por el contacto directo con sangre, fluidos corporales u órganos de una persona infectada, o de de forma indirecta por el contacto con ambientes contaminados.

Desde la epidemia de 2014 y 2016 en África Occidental que dejó 11.300 muertos, se han producido otros tres brotes en Congo. Pero ¿por qué regresa el brote y por qué las autoridades temen que ahora se extienda rápidamente?

Expansión

El brote de 2014-2016 fue particularmente mortal porque llegó las capitales de Guinea, Sierra Leona y Liberia.

El brote se confirmó el 8 de mayo. (Foto: Getty)

Por esta razón Peter Salama, funcionario de la Organización Mundial de la Salud, señaló que el hecho de que el virus ,detectado en un primer momento en áreas remotas del país, llegara a la ciudad de Mbandaka, significa que puede producirse un "aumento explosivo" del número de casos.



"Este es un desarrollo mayor en el brote", le dijo Salama a la BBC.



"Tenemos ébola urbano, que es un animal muy distinto al ébola rural. El potencial para un aumento explosivo en los casos está ahora allí", añadió.



Por otra parte Mbandaka es una gran terminal de transporte, con rutas que se dirigen a la capital, Kinshasa.



Además, la ubicación de la ciudad, en las márgenes del río Congo y cerca de una frontera nacional, abre la posibilidad de que se propague a los países vecinos como Congo-Brazzaville y República Centroafricana.



"Esto añade un matiz completamente diferente a este nuevo brote y aumenta la urgencia con la que debemos entrar en Mbandaka, para frenar esta nueva señal de transmisión," agregó Salma.

Regreso

¿Pero qué ha propiciado el regreso de este peligroso virus?

El último brote de ébola en Congo fue en 2017. Dejó cuatro muertos. (Foto: Getty)

"Si bien es posible identificar áreas de alto riesgo, no es realista el esperar que se pueda erradicar la enfermedad y resulta imposible saber cuándo o dónde se producirá el próximo brote", le explica a la BBC Charlie Weller, director de vacunas del Wellcome Trust, en Reino Unido.



"La enfermedad es endémica en la región y no es posible erradicar a todos los animales que pueden alojar el virus".



Siempre que los humanos entren en contacto con ellos, existe la posibilidad de que el ébola regrese.



Por otra parte, añade Weller, la enfermedad puede transmitirse entre seres humanos a través del contacto con cantidades incluso muy pequeñas de fluidos corporales de una persona enferma.



Y, como los síntomas iniciales son muy parecidos a los de la gripe, no es fácil saber quién está afectado en un principio por el virus.

Vacuna

Una de las medidas que se pondrá en práctica a fin de frenar la propagación de la enfermedad es la aplicación de una vacuna experimental.



La OMS envió más de 4.000 dosis de rVSV-ZEBOv que llegaron a Kinshasa el miércoles y se espera en breve la llegada de más.

La ONU envió a Congo más de 4.000 dosis de una vacuna experimental y en breve enviará más. (Foto: Reuters)

Se dará prioridad a individuos en Mbandaka que han estado en contacto con personas que se cree están infectadas con el virus, para evitar que este se esparza por la región urbana y más allá, explicó Salama.



Aunque aún la vacuna de la farmacéutica Merck no cuenta con una licencia, ha demostrado ser efectiva en ensayos limitados durante el brote de ébola de África Occidental.



En ese momento, la vacuna demostró ser un 100% efectiva para las personas a las que se les suministró y el ensayo mostró una reducción de la transmisión de la enfermedad de un 75%.



Sin embargo, para cuando los resultados estuvieron listos, el brote ya había acabado. Por esta razón nunca fue utilizada en una epidemia. Ésta será la primera vez.



Según explica Weller, el uso de la vacuna en humanos ha demostrado ser seguro.



Se espera que Merck presente el pedido de licencia ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos en 2019.