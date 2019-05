¿Un rayo es capaz de causar un accidente aéreo?

Un total de 41 muertos dejó el accidente de un avión de pasajeros de la aerolínea Aeroflot que se estrelló durante un aterrizaje de emergencia este domingo, en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú.

De acuerdo con versiones entregadas por algunos de los pasajeros del vuelo, el avión habría sido impactado por un rayo en pleno vuelo, lo que obligó a los pilotos a regresar al aeropuerto del que habían despegado menos de media hora antes.

►Semenya, el atletismo y la testosterona



►Jugar Pokémon deja huellas en el cerebro, revela investigación de la Universidad de Stanford



►Biógrafa asegura haber encontrado la tumba del "Hombre Elefante" casi 130 años después de su muerte



¿Pero, qué tan cierta puede ser esta versión? El medio colombiano El Tiempo consultó al teniente coronel Juan Diego Vargas, experto en seguridad aeronáutica con más de 30 años de experiencia y 10.000 horas de vuelo.

Rusia: Un rayo causó el incendio de avión donde murieron 41 personas. Foto y video: AFP

Según Vargas, los impactos de rayos a aviones en pleno vuelo son más comunes de lo que se piensa, especialmente en las épocas del año en las que hay mal tiempo meteorológico, con grandes nubes y descargas eléctricas. Sin embargo, y según Vargas,

“La mayoría de estos impactos no tiene consecuencias visibles para los pasajeros, porque las aeronaves, que están certificadas para desempeñarse en ambientes comerciales regulares, como es el caso de las marcas como Boeing, Airbus o Bombardier, entre otras, solo pueden ser puestas en funcionamiento después de superar una serie de pruebas que demuestran que pueden superar estos riesgos", explica Vargas.

Y continúa: "Al superar dichas pruebas, los fabricantes demuestran a las aerolíneas que la probabilidad de que ocurra un daño por esta causa es muy baja. Esto se debe a que los aviones cuentan con unos sistemas en las puntas de las alas, que se conocen como estáticas, que le permiten recibir las cargas eléctricas y descargarlas en el medioambiente."

https://www.youtube.com/watch?v=kxMf8jkLNL0

Para Vargas, lo anterior no quiere decir que no pueda haber algún tipo de daño, pues las mismas estáticas pueden afectarse por culpa de los rayos, y hasta las luces y otros sistemas misceláneos, como los de entretenimiento, que no son vitales, pueden resultar damnificados.

"Los sistemas vitales, en cambio, son redundantes, es decir que tienen varias formas de funcionar y en su diseño y construcción son altamente capaces de resistir condiciones adversas como altas temperaturas y cargas eléctricas, por lo que es raro que un rayo pueda dañarlos", dice Vargas.

En opinión de Vargas, y en sentido totalmente especulativo, lo que pudo pasar es que hubo un mal procedimiento al aterrizaje, porque en las imágenes difundidas por la prensa rusa se ve cómo el avión rebota sobre la pista antes de incendiarse.

Rusia: Un rayo causó el incendio de avión donde murieron 41 personas. Foto: AFP/ Video: El Comercio

"Se ha demostrado que la emergencia más difícil de administrar durante el vuelo es humo o incendio en la cabina, condiciones que evitan que los pilotos puedan ver la pista", dice Vargas.

Asimismo, explica, si se despegó de un aeropuerto con un entorno difícil por mal tiempo, regresar al mismo tiene iguales riesgos ambientales, como fuertes vientos, turbulencia, que pudieron influir en la capacidad de llevar a cabo un aterrizaje controlado. "Pero hasta el momento no he leído reportes en este sentido, por lo que habrá que esperar los resultados de las investigaciones", concluye.

Con información de:

GDA

El Tiempo - Colombia