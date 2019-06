Acné | Causas, mitos y tratamientos para este problema de la piel

Los trastornos en la piel ocurren en cualquier etapa de nuestra vida. Precisamente, uno de ellos es el acné, problema que afecta a 8 de cada 10 personas, en su mayoría adolescentes. Su aparición se debe a la obstrucción de los folículos con grasa y células muertas.

Estos llamados “granos”, “barritos” o “puntos negros” brotan especialmente en la cara, cuello, espalda y hombros. Esta complicación cutánea le ocurre a un 25% de mujeres y a un 40 % de hombres.

Causas del acné

De acuerdo a la Clínica Mayo, existen cuatro factores principales que causan el acné: producción excesiva de grasa, bacterias,

cambio hormonal (andrógenos) y obstrucción de los folículos pilosos con grasa y células cutáneas muertas.

Cambios hormonales

Las hormonas son responsables del desarrollo de las glándulas sebáceas y por tanto de la sobreproducción de grasa, factor causante del acné. En los varones y las mujeres suele aparecer durante la pubertad y por el uso de ciertos fármacos. En el caso específico de las mujeres, se genera especialmente antes y durante los periodos menstruales, en el embarazo, al consumir píldoras anticonceptivas y en algunos casos, como consecuencia de la menopausia, explica Elaine Chang Crespo, especialista en medicina estética láser de Aquamed.

Periodos de estrés

Este es un gran enemigo de la piel. El estrés y la preocupación continua desequilibran los niveles hormonales y afectan al sistema inmune, aumentando la producción de sudor y grasa y, por ende, la aparición del acné.

La dieta

El excesivo consumo de lácteos podría generar y aumentar el acné, así como los insumos con alto índice glucémico como el pan blanco, azúcar y arroz. De otro lado, la ingesta de alimentos ricos en fibra como cereales y legumbres ayudará a mantener la piel sana.

Mitos falsos sobre el acné

El consumo de alimentos con alto contenido graso "tiene muy poca o ninguna incidencia sobre el acné", señala Clínica Mayo. Lo que sí puede influir en el desarrollo de este problema de la piel es trabajar en un ambiente con concentración de grasa, debido a que el aceite puede pegarse a la piel y obstruir los folículos pilosos.

Es importante acudir a un especialista para que el acné no deje secuelas en la piel. (Foto: Pixabay)

En cuanto a la higiene, es necesario aclarar que la suciedad de la piel no causa el acné. Por el contrario, frotar la piel con mucha fuerza o usar químicos no prescritos puede irritar la piel y empeorar este mal.

En cuanto a los cosméticos, no suelen empeoran el acné, en especial si estos no contienen aceite que obstruya los poros (no comedogénicos).

Tratamiento para el acné

Chang afirma que el acné puede afectar a personas de diferente edad o sexo, y lo más importante es tratar este problema para no tener cicatrices.

“Hay tratamientos con tecnología láser rápidos y seguros para tratar el acné activo y controlarlo, así como atenuar secuelas y los cambios en la coloración de la piel causado por el acné”, asegura.

La especialista señala que es importante tener un buen hábito de higiene para evitar la acumulación de grasa. Lo ideal es lavarse el rostro 2 veces al día con agua tibia o fría, así como no manipular el área afectada en casa. Es recomendable acudir a un experto y realizarse una limpieza facial.

Si tienes secuelas de acné, es posible el uso del láser erbio, el cual permiten atenuar, tratar y reducir el acné. También está disponible el láser bactericida neodimio, cuya función es cerrar poros, prevenir y eliminar la aparición de granitos.

Por último, si usas una crema hidratante para la cara, es mejor verificar en la etiqueta que esté calificada como "no comedogénica".



