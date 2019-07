¿Alergia o resfriado? Claves para diferenciar estos males típicos de invierno

Debido a las bajas temperaturas y el incremento de la humedad, es bastante común que se presenten alergias respiratorias o resfriados, pero ¿cómo diferenciarlos?

Ambas patologías comparten algunos síntomas en común, lo cual complica su tratamiento. Los especialistas de la salud señalan que, mientras un resfriado es consecuencia de un virus, las alergias son la respuesta del cuerpo a alérgenos (agentes desencadenantes) como el polen, el moho o el pelaje de las mascotas.

“Es posible que las personas hayan desarrollado una alergia respiratoria, la cual se agrava por las condiciones del invierno, pues se ataca de forma incorrecta al pensar que se trata un resfrío y, a largo plazo, termina afectando la calidad de vida del paciente”, indica Carlos Francia, especialista en otorrinolaringología.

Para cada uno de los casos -alergia o resfrío-, el tratamiento es diferente. Por ello, te presentamos cuatro consejos para poder identificar correctamente una alergia y poder seguir el tratamiento correcto.

► No es contagiosa



La alergia se origina cuando el organismo confunde sustancias que no son dañinas con patógenos y los ataca liberando histaminas. Sin embargo, a diferencia de los resfriados, no se transmite de una persona a otra.

► Presenta un tipo de mucosidad líquida



Mientras que, en el caso de los resfriados, los primeros días puede ser fluida y luego tornarse espesa y cambiar de color, en las alergias la mucosidad es líquida y cristalina en todo momento.

► Tienen síntomas diferentes



Si se trata de un resfriado, se puede presentar sensación de hinchazón en los ojos: estos se tornan llorosos o lucen cansados. Si es una alergia respiratoria, los síntomas más comunes son picazón y lagrimeo constante, lo cual se traduce en ojos rojos e irritados.

► Son más duraderas

Los resfríos duran aproximadamente entre 1 a 7 días, mientras que las alergias tienden a prolongarse (por lo general semanas) y persisten mientras la personas esté expuesta al alérgeno que la ocasiona.

Francia afirma además que muchas personas no reciben el tratamiento adecuado para controlar una alergia porque, o bien asumen que se trata de un resfriado, o temen que el medicamento les provoque somnolencia.

“Es importante por eso que sepan que hoy existen antihistamínicos de última generación que no generan sueño, actúan rápidamente y les permiten desarrollar sus actividades con normalidad”, agrega el especialista.

Es indispensable acudir al médico para recibir un diagnóstico certero y para contar con la información necesaria para elegir la opción terapéutica más adecuada y efectiva.



