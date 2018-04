A partir de los 35 años, un antiguo futbolista profesional de cada tres sufre artrosis en la rodilla, una proporción muy superior al del resto de la población, señaló Fifpro, el sindicato mundial de jugadores, en un estudio.

La investigación, que se realizó a 400 jugadores todavía en activo y a 900 futbolista ya retirados, mostró que el 33% de los antiguos deportistas entre 35 y 40 años sufren de artrosis en la rodilla (enfermedad crónica del cartílago) y el 34% en la franja de edad de los 40 a los 45 años.

En la población en general, los porcentajes de personas que sufren esta enfermedad en estas franjas de edad van del 8% al 13%.

"Hay cierta lógica porque los futbolistas están más expuestos a lesiones y a intervenciones quirúrgicas. El problema es que los jugadores no están al corriente y que no hacen todo lo que hace falta cuando se retiran", explica a la AFP el doctor Vincent Gouttebarge, jefe del servicio médico del Fifpro.



"Hay que continuar activo, mantener una actividad física sana, una buena higiene de vida, pero una vez que se cuelgan las botas, los jugadores tienden a dejarse un poco, a ganar un poco de peso. Es un círculo vicioso, Durante la carrera la única cosa que cuenta es el rendimiento. No se habla de artrosis en los vestuarios y después no tienen toda la información para atrasar la enfermedad", añade.



Las operaciones en la rodilla durante la carrera profesional son además un factor de riesgo suplementario. Preguntado por el Fifpro, el antiguo internacional sueco Pontus Kamark explica que puso fin a su carrera a los 32 años tras tres intervenciones quirúrgicas en los ligamentos.



"Mi médico subrayó que mi cartílago de la rodilla había casi desaparecido. Me aconsejó dejarlo", dice.



El Fifpro, que basó su estudio en el dosier médico de los jugadores, también analizó los problemas en las articulaciones de la cadera y los tobillos.



Fuente: AFP

