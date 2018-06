El tema es polémico: ¿está bien amamantar a un niño de más de 3 años, que ya camina y va a la escuela?



Una madre que amamanta tanto a su hija de 5 años como hijo de 2 años -a veces al mismo tiempo- dice que es bueno para la salud de los niños porque rara vez se enferman.



Ella es Emma Shardlow Hudson, una madre inglesa de 29 años, y asegura que esos beneficios "se deben a los anticuerpos en la leche materna".



Pero, ¿realmente tiene beneficios un amamantamiento tan largo?



En Reino Unido se aconseja a las madres amamantar todo el tiempo que tanto ellas como los niños quieran.



El Servicio Nacional de Salud de ese país (NHS, por sus siglas en inglés) no especifica cuándo una mujer debe dejar de darle leche a su hijo.



Por lo general se recomienda la lactancia exclusiva (sin otros alimentos o bebidas) durante los primeros seis meses de la vida de un niño y a partir de esa etapa se aconseja la leche materna junto con otros alimentos sólidos.

--- Mamar es mejor ---



Los expertos están de acuerdo en que la lactancia tiene beneficios positivos para la salud tanto para el niño como la madre.



Se sabe que el amamantamiento ofrece protección contra infecciones a los bebés. Y se cree que reduce el riesgo de obesidad y otras enfermedades más tarde en la vida.



Para la madre, la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y ovárico.



Pero ¿por cuánto tiempo debe hacerse?



"La lactancia hasta el segundo año de vida del bebé o después de dos años con otros alimentos es ideal", dice la página del NHS.



Y agrega: "Tanto tú como tu bebé pueden seguir gozando de los beneficios de la lactancia durante todo el tiempo que quieran".



La Organización Mundial de la Salud (OMS) está de acuerdo en que la lactancia se puede continuar "hasta los 2 años de edad o más".



Pero el doctor Max Davie, del Real Colegio de Pediatras y Salud Infantil de Reino Unido afirma que hay evidencia limitada de que amamantar después de los dos años tenga algún beneficio nutricional.



"A los 2 años, un niño debe haber obtenido con su dieta todos los nutrientes requeridos así que no hay beneficios adicionales del amamantamiento después de esta edad".

--- "No hace daño" ---



Sin embargo, hay muchos factores involucrados en la decisión de una mujer para seguir amamantando o dejar de hacerlo.



Entre estos está regresar al trabajo, el apoyo que se tiene de la familia o amigos, y sentirse cómoda y segura con la lactancia.



También está el vínculo emocional que puede establecer entre la madre y el niño.



"La lactancia es algo muy personal", dice el doctor Davie.



"Puede mejorar la vinculación entre la madre y el niño y ciertamente no hace ningún daño, así que las familias deben hacer lo que consideren es lo mejor para ellos".



La realidad es que 80% de las mujeres en Reino Unido comienzan a amamantar pero desisten en las primeras semanas después del nacimiento del bebé.



Para cuando el niño cumple seis meses, sólo una tercera parte continúan lactando y la cifra se reduce a 0,5% para cuando cumplen 1 año.



Los expertos en salud infantil afirman que las mujeres experimentan problemas para comenzar a amamantar y no siempre reciben consejos prácticos y apoyo.



Las actitudes hacia el amamantamiento también pueden conducir a que las mujeres se sientan avergonzadas o incómodas al alimentar a sus bebés en público y eso las hace desistir.



Algunas mujeres, sin embargo, no pueden amamantar o deciden no hacerlo y esta decisión, afirman los expertos, también debe ser respetada.