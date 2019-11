La semana pasada, el Colegio Norteamericano de Médicos (ACP) dio a conocer sus últimas recomendaciones para la detección precoz del cáncer del colon o intestino grueso, enfermedad que –en la actualidad– representa la segunda causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres en EE.UU., y que en el Perú –según datos del Ministerio de Salud (Minsa) del 2013– afecta a diez hombres y mujeres cada día.

El cáncer de colon los pocos cánceres que tienen prevención y detección temprana. Lo primero incluye alimentación saludable, con abundancia de frutas y vegetales, actividad física diaria, no fumar cigarrillos y no abusar del alcohol. Lo segundo, de acuerdo con las últimas guías del ACP, es muy directo: toda persona entre 50 y 75 años debe hacerse un examen anual de sangre oculta en el excremento o bien una colonoscopía cada diez años. Así de simple.

(Foto: Pixabay)

Síntomas de alerta *

- Sangre en las heces

- Heces más delgadas

- Cambios en los hábitos intestinales

- Malestar estomacal general

*Es posible no presentar síntomas en los inicios de la enfermedad, de modo que las pruebas de detección son importantes. Todas las personas mayores de 50 años deben someterse a una evaluación.

A continuación veremos algunos mitos y verdades acerca de esta enfermedad, que –según recientes estudios– está aumentando en la gente joven.

1. El colon es un órgano que solo sirve para alojar los excrementos antes de su eliminación.

Lo cierto es que, además de su función excretora, el colon está poblado por miles de millones de bacterias, las cuales constituyen la microbiota, cuyas vitales funciones –como la elaboración de vitaminas y el control del apetito– recién estamos empezando a comprender. Por eso las limpiezas o lavados del colon que inescrupulosos comerciantes promueven son procedimientos dañinos.

2. El cáncer del colon solo afecta a hombres de raza blanca.

Esta enfermedad afecta a hombres y mujeres de cualquier raza y grupo étnico por igual. Es interesante, sin embargo, saber que no se distribuye por igual en el mundo. El cáncer de colon es más frecuente en países desarrollados debido al sedentarismo y consumo de alimentos ricos en grasas y pobre en fibras.

3. Solo es causado por la mala alimentación.

Si bien es cierto que este mal está directamente relacionado al tipo de alimentación, las investigaciones han demostrado que el uso del cigarrillo y el abuso del alcohol pueden también causarlo. Existe evidencia de que la falta de actividad física puede contribuir a su desarrollo.

4. Si no tengo síntomas, no estoy en peligro de tenerlo.

El cáncer del colon es una enfermedad silenciosa y traicionera que se desarrolla durante muchos años sin ocasionar síntoma alguno al inicio. Ya cuando el cáncer está avanzado, puede ocasionar dolor o pérdida de apetito, así como pérdida de peso y fatiga por la anemia causada por el sangrado invisible o, raramente, por severos episodios de sangrado por el recto.

5. Todos los pólipos del colon son cancerosos.

El cáncer del colon se origina de una pequeña carnosidad llamada pólipo, que crece lentamente durante muchos años dentro del órgano, y se calcula que 10% a 20% de estos se convierte lentamente en cáncer. La única manera de saber si un pólipo es canceroso, es a través de su análisis microscópico, obtenido a través de una colonoscopía.

6. Toda sangre que se pierde en las heces es visible.

Los pólipos del colon sangran en tan pequeña cantidad que es imposible ver la sangre en los excrementos. Para descubrir esa sangre invisible, existen las pruebas de detección de sangre oculta en el excremento (FOBT). Son muy sencillas, se pueden hacer en la casa y deben llevarse a cabo anualmente, después de los 50 años. Si saliera positivo, uno debe someterse a una colonoscopía.

7. La colonoscopía es un procedimiento muy doloroso y que toma mucho tiempo.

Por hacerse con anestesia general superficial, este procedimiento no es doloroso y solo dura entre 20 y 30 minutos. Se debe realizar a partir de los 50 años y repetirse cada 10 años si los resultados fuesen normales. Obviamente, es necesario limpiar con purgantes el colon un día antes del examen.

8. Este cáncer es una sentencia de muerte.

Falso. Si el cáncer del colon se descubre tempranamente y está localizado (etapa I), el 92% de los pacientes viven y están libres de la enfermedad cinco años después. En contraste, solo 11% de personas con cáncer avanzado o metastásico (etapa IV) sobreviven los cinco años. Debido a que más del 90% de los casos aparecen después de los 50 años, la clave es la detección precoz desde esa edad.

9. Su tratamiento implica llevar una bolsa de colostomía por toda la vida.

La colostomía es un método que permite coleccionar los excrementos en bolsas plásticas fijadas a la pared del abdomen. Las modernas técnicas quirúrgicas han hecho que las bolsas de colostomía se usen muy raramente, incluso en tumores que aparecen muy cerca del recto. Tampoco es cierto que las operaciones sean cruentas y desfigurantes; en la actualidad, se hace una operación laparoscópica, la cual deja mínimas cicatrices en la piel.

10. Es siempre hereditario.

Eso no es cierto, porque el 75% de los casos de cáncer del colon se presenta en personas que no tienen ningún familiar con la enfermedad. Quien piense que por no tener ningún pariente cercano con esta enfermedad está libre de ella, está cometiendo un error fatal. En realidad, este concepto es cierto para todos los tipos de cáncer.

