La verdad sobre el chequeo del cáncer de próstata

Hace algunas semanas, un buen amigo me llamó desde Lima para preguntarme si era cierto que yo estaba en contra de cualquier tipo de operación en la próstata y me mandó un artículo que decía: “Dr. Elmer Huerta: no más chequeo por cáncer de la próstata.

La próstata es intocable, su agrandamiento es por la edad y es normal. ¡Nunca se deje operar de la próstata!”. En este texto, se plagian párrafos completos de algunos artículos publicados en este Diario y se mezclan con fantasías del ocioso que escribió tanto disparate. Algunos sinsentidos son, por ejemplo, que los hombres que se hacen un chequeo son sádicos, que las biopsias de la próstata hacen “perforaciones” que causan “impotencia” y que “es mejor morir en paz que morir atormentado”.

Es momento de aclarar este asunto. Con esta moda de ‘fake news’, me pregunto: ¿cuántos hombres estarán leyendo esas falsedades y están de repente negándose un tratamiento que les puede salvar la vida?

En esta serie de artículos para El Comercio, he escrito cuatro veces sobre el cáncer de próstata. El primero, “No se haga un chequeo de la próstata sin leer antes este post”, fue el 24 de agosto del 2009. Allí comenté un artículo editorial, publicado el 1 de julio de ese año, en el que se cuestionaban las campañas de detección del cáncer de próstata en grandes poblaciones, debido a que se había descubierto que la mayoría de los cánceres encontrados eran de bajo riesgo y los hombres quedaban con serios efectos secundarios luego de recibir un tratamiento innecesario. La recomendación era hacerse el chequeo, pero con una previa explicación personalizada de los pros y los contras por parte del doctor. En el artículo, contaba que ya había hecho mi chequeo y advertía que, si me encontraban un cáncer, iba a pelear con “uñas y con dientes” para no dejarme tratar si no había necesidad. En la actualidad, casi la mitad de los hombres con cáncer de próstata en EE. UU. no necesita tratamiento.

El segundo artículo, “Adiós al chequeo del cáncer de la próstata”, se publicó el 21 de mayo del 2012 y en él reporté que, después de una larga espera, el Grupo de Trabajo de Medicina Preventiva de EE. UU. había concluido que desalentaba el chequeo obligatorio del cáncer de próstata en los hombres mayores de 50 años. Esta posición luego fue corregida en el 2018, al recomendar que el médico y el paciente se sienten a discutir los pros y los contras de tal decisión.

Parte de este artículo es el que se ha usado en el mal intencionado texto que circula por Internet, por lo que para que no queden dudas, trascribo textualmente la recomendación que hicimos entonces: “Para concluir, y ahora sí es oficial, si usted tiene 50 años o más, no se haga el chequeo del cáncer de la próstata sin antes leer este post y el anterior”.

Como se puede leer, nunca se afirmó que el hombre no debía hacerse un chequeo del cáncer de próstata, sino que se lo debía hacer bien informado. El tercer artículo se titula “Mayoría de cánceres de la próstata no necesitaría tratamiento” y fue publicado el 7 de setiembre del 2015. En él, reportamos los resultados de un estudio en que se demostraba que el 67% de los casos de cáncer de próstata diagnosticados en EE. UU. no necesitaría tratamiento alguno por ser indolentes y de bajo riesgo. El cuarto artículo, publicado el 7 de diciembre del 2015, fue una primera aclaración sobre el espurio escrito.

—Corolario —

​

Estas son las recomendaciones actuales de chequeo del cáncer de próstata de la Sociedad Americana del Cáncer: siempre después de una franca explicación de los riesgos y beneficios del chequeo, hombres de alto riesgo (raza negra o con padre o hermanos con cáncer de próstata antes de los 65 años) deben empezar el chequeo a los 45 años. Hombres de muy alto riesgo (aquellos con padre o hermanos con cáncer muy jóvenes) deben considerar hacerse el chequeo a los 40 años. Hombres con riesgo promedio deben empezar a los 50. El chequeo consiste en una medición sanguínea del antígeno prostático específico (PSA) y un examen digital rectal.

Por último, parece que el cáncer de la próstata da muestras de su agresividad desde el inicio, por lo que, si un hombre tiene un chequeo inicial normal de la próstata, no es necesario que se lo haga todos los años. Al respecto, la Sociedad Americana del Cáncer recomienda que si el nivel inicial de PSA es menor de 2,5 nanogramos (nm), el chequeo se haga cada dos años y que solo aquellos con PSA mayor de 2,5 nm deben hacerlo cada año. Y, por último, la edad límite para hacerse el chequeo es 75 años. Seguir haciendo chequeos a hombres mayores de esa edad no es una buena práctica médica.

Esperamos que nuestra posición con respecto al cáncer de la próstata haya quedado clara. Es decir, que el chequeo de la próstata es necesario, pero que antes de hacerlo es importante recibir información de los pros y los contras, que la biopsia de la próstata es la única manera de saber si existe cáncer y, por último, que –si están indicados– los tratamientos son muy importantes y pueden salvar la vida del paciente.

Si recibe alguna vez ese mal intencionado artículo que circula en Internet y que contiene supuestas afirmaciones atribuidas a este columnista, devuélvalo al remitente, aclarándole que todo lo que se asegura allí es falso