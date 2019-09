El adolescente que quedó casi ciego por alimentarse a base de papas fritas

Ser quisquilloso para comer puede llevar a graves consecuencias para la salud.



Un joven británico de 17 años sufrió una irreparable pérdida de la visión por llevar una dieta basada en papas fritas.

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de Ciencias

- Las enorme cantidad de bacterias que viven en el aparato digestivo y que recién han sido identificadas

- La "superbacteria" que es capaz de sobrevivir en tu refrigeradora



Desde que dejó la escuela primaria, el adolescente había estado comiendo solo papas fritas, Pringles y pan blanco, además de ocasionalmente algo de jamón o salchicha.

Las pruebas realizadas por médicos de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, revelaron que el joven tenía graves deficiencias de vitaminas y daños por desnutrición.



Quisquilloso al extremo

El adolescente, que no puede ser identificado, visitó a su médico de cabecera a los 14 años porque se sentía cansado y mal.

En ese momento le diagnosticaron deficiencia de vitamina B12 y le recetaron suplementos dietarios, pero no siguió con el tratamiento ni mejoró su mala dieta.



Los especialistas advierten de los graves riesgos de no alimentarse adecuadamente durante la niñez y adolescencia. (Foto: Getty) Agencias

Tres años más tarde, fue llevado al Hospital Bristol Eye debido a la pérdida progresiva de la vista, informa la revista médica Annals of Internal Medicine, del Colegio de Médicos estadounidense.



"Su dieta era esencialmente una porción de papas fritas de un restaurante de comida rápida y papas fritas de paquete todos los días. También solía comer Pringles y algunas veces rebanadas de pan blanco y ocasionalmente jamón. No comía ninguna fruta y verdura", describió la doctora Denize Atan, quien lo atendió en el hospital.

El adolescente "explicó que tenía un rechazo a ciertas texturas de alimentos que no podía tolerar, por lo que las papas fritas era realmente el único tipo de alimento que quería y sentía que podía comer", añadió.



Atan y sus colegas volvieron a verificar los niveles de vitaminas del joven y descubrieron que tenía un bajo contenido de vitamina B12 y algunas otras vitaminas al igual que minerales importantes como cobre, selenio y vitamina D.

Los problemas de visión están relacionados a la falta de vitamina B12. (Foto: Getty) Agencias

Hallazgos impactantes

El joven no tenía sobrepeso o bajo peso, pero estaba gravemente desnutrido.



"Había perdido minerales de sus huesos, lo cual es realmente impactante para una persona de su edad".



En cuanto a su pérdida de visión, cumplió con todos los criterios para considerarlo ciego.

"Tiene puntos ciegos justo en el medio de su visión. Eso significa que no puede conducir y le resultará muy difícil leer, mirar televisión o distinguir rostros", informó la doctora Atan.



"Sin embargo, puede caminar por sus propios medios porque tiene visión periférica", añadió



El adolescente fue diagnosticado con neuropatía óptica nutricional, una condición que es tratable si se diagnostica temprano.

Las pastillas muiltivitaminas pueden ayudar a mejorar la salud pero no son sustituto de alimentación saludable, dicen los expertos.(Foto: Getty) Agencias

Sin embargo, si se desatiende demasiado tiempo, las fibras nerviosas del nervio óptico mueren y el daño se vuelve permanente.



Atan dijo que, afortunadamente, casos como este son poco comunes, pero advirtió a los padres que deben ser conscientes del potencial daño que puede causar la alimentación selectiva y tienen que buscar ayuda de expertos.

Recomendaciones

Para aquellos que están preocupados, la médica aconsejó evitar ponerse ansioso con la alimentación selectiva y recomendó "introducir con calma uno o dos alimentos nuevos con cada comida".



Las pastillas multivitamínicas pueden complementar una dieta, pero no son un sustituto de una alimentación saludable, agregó la especialista



"Es mucho mejor incorporar vitaminas a través de una dieta variada y equilibrada", dijo, e indicó que el exceso de ciertas vitaminas, incluida la vitamina A, puede ser tóxico, "por lo que no debe excederse".



Atan también destacó que los veganos tienen un mayor riesgo de problemas de visión relacionados con la deficiencia de vitamina B12 si no reemplazan lo que les puede faltar al excluir la carne de su dieta.



"La levadura nutricional es una forma de agregar B12 a la dieta", sugirió.

Las fuentes de vitamina B12 para veganos incluyen:

cereales para el desayuno enriquecidos con B12

para el desayuno enriquecidos con B12 bebidas de soja sin azúcar y fortificadas con vitamina B12

sin azúcar y fortificadas con vitamina B12 extracto de levadura fortificado con vitamina B12

Rebecca McManamon, dietista y vocera de la Asociación Dietética Británica, dijo que las dietas restringidas pueden ocurrir por una variedad de razones, que incluyen trastornos alimenticios, alergias y autismo.

Y todas necesitan una evaluación especializada.



Agregó que "los suplementos con multivitaminas son recomendables para todos los niños hasta su quinto cumpleaños".

Síguenos en Twitter: