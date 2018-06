Juzgar a alguien por sus errores es muy fácil, pero en ocasiones la causa de la equivocación no está a la vista, y no puede ser controlada. Esto sucede también en el fútbol, incluso en un evento tan importante como una final de la Champions. Por no ir muy lejos, en esta última que enfrentó al Real Madrid y el Liverpool, y en la que los merengues levantaron la copa, resaltó (aunque para mal) el fallo del portero del equipo Inglés, Loris Karius.

Karius sacó en corto con Benzema muy cerca de él. El francés metió la pierna y anotó el primero para Madrid. Al arquero le llovieron las críticas. Pero nadie se imaginaba que minutos antes de aquel fallo el guardameta había sufrido una conmoción cerebral. Así declararon los doctores del Hospital General de Massachusetts, según informó "El País" de España.

Las conmociones cerebrales son un tipo común de lesión deportiva que se dan mucho en el fútbol y el fútbol americano. (Foto: Keith JJ en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

Pese a que los médicos no han precisado el momento en el que Karius sufrió la conmoción, la única acción que pudo provocarle dicha dolencia tuvo lugar en el minuto 49, cuando Sergio Ramos, que intentó rematar, terminó golpeándole el rostro con el codo derecho. Pero ¿puede ser tan grave una conmoción como para hacer que un jugador experto se equivoque de esta manera?

--- ¿Qué es? ---

​

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU, una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral que implica una breve pérdida de la función cerebral normal. Ocurre cuando un golpe en la cabeza o cuerpo provoca que esta última se mueva violentamente para adelante y para atrás. Este repentino movimiento puede causar que el cerebro se golpee contra el cráneo. En ocasiones, también puede dañar a las células cerebrales.

Las conmociones cerebrales no ponen en riesgo la vida de la persona, pero pueden ser serias. Los síntomas pueden no presentarse de inmediato, sino comenzar días o semanas después de la lesión.

--- Síntomas ---



Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza o dolor de cuello. También se puede presentar náuseas, zumbidos en los oídos, mareos o cansancio, incluso, quien lo sufre, puede sentirse aturdido o no sentirse bien por varios días o semanas después de la lesión. Hay que consultar a un médico si se presentan:

►Convulsiones

►Somnolencia o dificultad para caminar o dormir

►Dolor de cabeza que empeora y no se mejora

►Debilidad, entumecimiento o disminución de la coordinación

►Vómitos o náuseas frecuentes

►Confusión

►Dificultad para hablar

►Pérdida del conocimiento

La mayoría de las personas se recuperan completamente luego de una conmoción cerebral, pero puede tomar algún tiempo. El descanso es muy importante, ya que ayuda al cerebro a sanar. Al comienzo puede ser necesario limitar la actividad física o tareas que requieran concentrarse, como estudiar, trabajar en la computadora o jugar videojuegos.

--- Una actuación surrealista ---

​

Tras el partido, Karius quedó abatido. Según ESPN, fueron los médicos del Liverpool los que insistieron en que se vaya a Estados Unidos para ser atendido por el doctor Ross Zafonte, especialista en golpes sufridos por deportistas, en especial los de fútbol americano.

“En el momento de nuestra evaluación, los principales síntomas residuales y signos objetivos del señor Karius sugieren que sufrió una disfunción espacial visual que probablemente ocurrió inmediatamente después del suceso —que provocó la conmoción—. Es posible que tales déficits afecten al rendimiento”, dijeron los médicos. Lo cierto es que desde ese momento el guardameta de los ‘reds’ tuvo una actuación surrealista.