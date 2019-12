Si bien es cierto que el 99% de los casos de cáncer de seno ocurren en mujeres, sin duda la enfermedad afecta indirecta e intensamente a su pareja. Nunca olvidaré al esposo de una de mis pacientes. El hombre había pedido hablar conmigo a solas, y entre sollozos quería que le reafirmara que su esposa se iba a curar. Me confiaba que había estado casado con ella durante más de 20 años y que la amaba sobre todas las cosas, pero que este “golpe del cáncer de seno” era demasiado para él, que tenía miedo de su propia reacción y que no sabía qué iba a pasar con su matrimonio. Hablamos durante un buen rato acerca de sus sentimientos y las etapas del estrés postraumático que le había causado el diagnóstico de su esposa. Recuerdo muy bien que él estuvo en todas y cada una de las consultas de quimioterapia con ella, siempre atento, tomando notas y solícito a las necesidades de su mujer. Sin duda me dejó una impresión imborrable.

Este nuevo año se descubrirán más de 7.000 casos de cáncer de seno en el Perú, por lo que aproximadamente el mismo número de las parejas de esas mujeres recibirán la mala noticia de que su compañera tiene cáncer. ¿Cómo reaccionarán ante la noticia? ¿Qué mecanismos de defensa usarán para asimilar la nueva realidad? ¿Qué pasará con su relación? ¿Lograrán reanudar su vida sexual? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de responder en este artículo.

Formas de sobrellevar la dura realidad

En primer lugar, es importante saber que cuando un ser humano se enfrenta a una situación complicada –sea esta una grave enfermedad, un accidente u otro evento emocionalmente traumático–, se defiende o afronta el problema, usando diversas estrategias, es lo que se conoce como afrontamiento. En el caso de la pareja de una mujer con cáncer de seno, él puede optar por reaccionar de las siguientes formas:

1. Afrontamiento confrontacional. Trata de cambiar las cosas agresivamente y reacciona con hostilidad ante la enfermedad de su esposa.

2. Distanciamiento. Se aleja emocionalmente de la situación y minimiza lo que está sucediendo, pretendiendo que no hay que preocuparse demasiado por la enfermedad.

3. Autocontrol. Está constantemente tratando de controlar sus emociones, intentando siempre guardar la compostura.

4. Búsqueda de ayuda social. Constantemente busca información y apoyo de amigos y familiares para afrontar la situación.

5. Aceptación de responsabilidad. Exagera su rol y toma las riendas de la situación familiar creada por la enfermedad de su esposa, y –con mucho esfuerzo– se hace cargo de las finanzas, labores domésticas, etc.

6. Escape. Huye de la situación usando fantasías y cae en comportamientos de riesgo, tales como el abuso de alcohol y drogas.

7. Reacción de resolución planificada del problema. Se convierte en un analista de la situación, pensando que todo tiene una solución racional y planifica cada una de las actividades diarias.

8. Reevaluación positiva. Toma ventaja de la enfermedad de su esposa para mejorar su vida espiritual y la de ella. “Tuvimos que pasar por esta experiencia para mejorar como seres humanos” es la expresión más común y es frecuente que encuentre en la religión la tranquilidad que busca.

Una investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana (EE. UU.) ha encontrado que las parejas de las mujeres con cáncer de seno tienen más estrés que las propias pacientes y que el tipo de estrategia que usan para afrontar su situación puede predecir el nivel de estrés y la insatisfacción marital que presentará durante la enfermedad de su esposa.

En ese sentido, los hombres que usaron más frecuentemente el escape, tuvieron peor salud mental y mucho más estrés y signos de depresión que aquellos que no usaron esa estrategia. Por otro lado, los que, además de usar el escape, emplearon las estrategias de distanciamiento y aceptación de responsabilidad, tuvieron –aparte de altos niveles de estrés y depresión– una mayor frecuencia de insatisfacción marital.

Interesantemente, la estrategia de resolución planificada del problema ocurrió con mayor frecuencia en aquellos esposos que tuvieron a su pareja con un cáncer más temprano de seno.

Si bien es cierto ese tipo de afrontamiento se produce dentro de los primeros días luego del diagnóstico, es importante saber que los efectos emocionales de la enfermedad pueden también producirse a largo plazo.

Ese fue lo que sucedió en el famoso caso de la actriz Angelina Jolie. De acuerdo con una columna de opinión escrita por la propia Sra. Jolie cuando tuvo que extirparse ambos senos por su alto riesgo genético de desarrollar la enfermedad, su esposo Brad Pitt se había portado maravillosamente, estando todo el tiempo a su lado, incluso en la cirugía.

No se tienen detalles acerca de la estrategia de afrontamiento que usó el Sr. Pitt frente al caso de su pareja; sin embargo, menos de dos años después de la operación, la pareja anunció un agrio divorcio. ¿Cuánto tuvo que ver el procedimiento médico con el deterioro de la relación de pareja entre la Sra. Jolie y el Sr. Pitt?

Corolario

Dada la frecuencia de la enfermedad, pensamos que es importante que los hombres nos preguntemos: ¿Cómo reaccionaría yo si mi esposa fuera diagnosticada con un cáncer de seno? ¿Qué tipo de estrategia usaría para afrontar el problema? ¿Cómo afectaría la enfermedad mi relación de pareja? ¿He conversado alguna vez de este tema con mi pareja?

