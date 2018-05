La semana pasada, se dieron dos noticias de impacto para la salud pública nacional. La primera: la aparición de un extraño brote de síndrome de Guillain-Barré, un raro tipo de parálisis. La segunda:

el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las bebidas azucaradas, los cigarrillos y el alcohol.

–El síndrome de Guillain-Barré–

Descrito en 1916 por los neurólogos franceses Georges Guillain y Jean Barré, esta rara enfermedad afecta a una persona por cada 100.000 habitantes al año. El Perú, con unos 33 millones de habitantes, espera alrededor de 300 casos anuales. Según el Ministerio de Salud (Minsa),

169 personas fueron dadas de alta en el país con diagnóstico de Guillain-Barré en el 2016, y en el 2017 ese número fue de 198. En otras palabras, la enfermedad no es nueva en territorio nacional. Este año, ya van 42 casos hospitalizados.

La enfermedad causa parálisis que va subiendo desde los pies hasta la parte alta del cuerpo, y en algunos casos puede comprometer los músculos respiratorios, por lo que se hace necesario un ventilador para respirar.

Es de causa desconocida, aunque muchos pacientes han tenido algún proceso viral digestivo o respiratorio días o semanas antes de la parálisis.

Otro punto por resaltar es que la enfermedad es autoinmune; es decir, ocurre porque el sistema de defensa del paciente deja de reconocer como propio al organismo y lo ataca. En este caso, destruye la mielina o capa protectora de los nervios que salen del cerebro y la médula espinal. Menos del 5% de los pacientes fallecen y aproximadamente el 20% queda con algún tipo de secuela a largo plazo.



Lo llamativo de los recientes casos es que se han presentado como un brote; entiéndase como la aparición de un número de casos más alto del estimado. En Trujillo, por tener un millón de habitantes, se esperaban 10 casos durante el año, pero ha tenido 22 casos en solo tres semanas. Según el Minsa, el análisis del líquido cefalorraquídeo de los primeros 12 casos ha revelado que 11 de ellos tienen un enterovirus del tipo ‘Coxsackievirus’. Los enterovirus han causado ya brotes de Guillain- Barré similares en varios otros países del mundo.



Queda por aclarar la razón por la que ese virus está circulando en dicha zona del país y cuáles son las características de las personas susceptibles a desarrollar la parálisis.



Mientras tanto, al ser un virus que ingresa por la boca, la higiene de manos, del cuerpo, y de las calles en las ciudades, son importantes

en prevención.

–Impuestos al ‘pecado’–

Bautizados así por la prensa anglosajona, son los impuestos al alcohol, tabaco y a las bebidas azucaradas. Y la noticia es que el MEF ha dispuesto un aumento del ISC a esas tres líneas industriales.



Arguyendo muy atendibles razones de salud pública –control del sufrimiento y los costos causados por las enfermedades crónicas asociadas al excesivo consumo de esos productos–, la medida es también sin duda una excelente fuente de recaudación tributaria.



Como toda acción de salud pública, la disposición ha causado una vigorosa reacción de las industrias implicadas y sus portavoces políticos. La industria de bebidas azucaradas la consideró arbitraria y no transparente, asegurando que la caída del volumen de ventas generará un impacto en los ingresos de 350.000 emprendedores

peruanos. La experiencia mexicana –iniciada en enero del 2014– y la de Cataluña no avalan esa negativa predicción; y la experiencia británica –que acaba de empezar– ha logrado que la industria de bebidas gaseosas cambie la fórmula de sus productos, disminuyendo la cantidad de azúcar en ellos. En tanto, un estudio de la Universidad de Harvard del 2016 demostró que el aumento de impuestos a las gaseosas en países de mediano ingreso económico, como el Perú, es capaz de detener el crecimiento de la obesidad.



En el caso del aumento del impuesto a los cigarrillos, es sorprendente que aún se pretenda discutir la importancia de incrementar el impuesto a tan letal producto. Un reconocido economista, tratando

de sembrar el miedo entre los consumidores, decía que el aumento del impuesto iba a propiciar el contrabando de “peores y más dañinos

cigarrillos”. Sorprende que alguien pueda pensar de esa manera en pleno siglo XXI. Todos los cigarros son mortales, no importa si son legales o de contrabando, no hay muerte más o menos tóxica, el tabaco mata y punto.



–Coherencia en la política–

Con el mencionado aumento del ISC a las bebidas azucaradas, el Perú se une a 19 países que apuestan por una medida tan avanzada. Si de verdad se desea combatir la obesidad –sobre todo de niños y adolescentes–, el primer ministro debe publicar cuanto antes el Manual de Advertencias Publicitarias, aprobado por el Minsa en agosto del 2017, y que dispone usar los octógonos de advertencia en alimentos procesados. Ese manual –apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los colegios profesionales de nutricionistas, médicos, enfermeras y diversas organizaciones científicas nacionales y extranjeras– está en peligro de ser rechazado esta semana bajo el mecanismo congresal de insistencia, por iniciativa

del congresista de Fuerza Popular Miguel Castro.



El Sr. Castro –apoyado solo por un médico corporativo, la Sociedad Peruana de Nutrición (auspiciada por la industria) y armado de una encuesta financiada por la industria– insiste en reemplazar los claros octógonos por los confusos semáforos nutricionales.



Si de verdad el presidente Martín Vizcarra desea cimentar una política de Estado coherente para el control de la obesidad, debe pedirle al primer ministro César Villanueva que publique ya el manual aprobado por el Minsa. De otro modo, le faltará una pata a la mesa.

