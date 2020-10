Conforme a los criterios de Saber más

La opinión de los expertos es unánime: la falta de control de las enfermedades es sumamente peligrosa. En situación de pandemia lo ha sido mucho más para los pacientes cardíacos, si se considera que la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardíacas.

“La enfermedad cardiovascular tiene que ver mucho con la actividad física y la emocional. Al producir menos endorfinas y serotonina, las defensas bajan, la presión se altera, aparecen las arritmias, las taquicardias, dificultades para respirar, etc. La falta de controles médicos y el confinamiento están generando estos problemas”, explica el doctor Augusto Chois, de la clínica Sanna.

“Las noticias y la situación en general causan un estrés inusual. Si a esto le sumamos el mayor sedentarismo y las limitaciones para acudir a los centros de salud, solo se incrementan los problemas cardiológicos”, agrega el doctor Enrique Ruiz Mori, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología.

“La falta de apoyo de la familia y del Estado a los pacientes cardíacos ha generado que sus casos empeoren”.

Augusto Chois, cardiólogo de la clínica Sanna

—Recomendaciones—

Los expertos consultados por El Comercio coinciden en que lo principal es que el paciente trate de mantener sus rutinas, tomando siempre todas las precauciones necesarias.

“Siempre deben usar mascarillas, [mantener el] distanciamiento social y [realizar] lavado de manos, pues es importante evitar contagios de COVID-19. Además, no deben dejar de tomar su medicación porque si llegan a contagiarse pueden hacer un cuadro más complicado”, dice el doctor Ruiz.

“La teleconsulta está siendo muy efectiva y los procedimientos ambu-latorios se hacen a domicilio. No dejen de controlarse”.

Walter Mogrovejo, médico cardiólogo y director del INCA.

“Hay que estar muy pendientes de que la frecuencia cardíaca esté en niveles normales. El paciente no debe dejar de ejercitarse. Procure salir a caminar al parque, siempre que no haya mucha gente y con la mascarilla bien puesta. Es importante no dejar entrar gente a la casa y cuidar la alimentación”, recomienda el doctor Chois.

Las cifras

10% de los fallecidos en el Perú por COVID-19 padecía enfermedades cardiovasculares, según el Minsa.

padecía enfermedades cardiovasculares, según el Minsa. 17,9 millones de personas mueren al año en el mundo por enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con las cifras de la OMS.





