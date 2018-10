Ocurrió en Berlín, Alemania, en 2006. Timothy Brown, un traductor estadounidense nacido en 1966, acudió a una consulta médica en el Departamento de Hematología, Oncología y Medicina de Transfusiones del Hospital Campus Benjamín Franklin.



Brown llevaba varias semanas sintiéndose cansado y débil. Había perdido mucho peso y la fiebre lo invadía con frecuencia. Tras una serie de análisis clínicos y una revisión minuciosa, su doctor, Gero Hütter, le diagnosticó una variante de leucemia, un tipo de cáncer en la sangre.

Pero esa no fue la primera vez que una enfermedad amenazó su vida. En 1995, cuatro años después de que se radicara en Berlín, Brown fue diagnosticado con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). En ese entonces, empezó un tratamiento con antirretrovirales, que le permitió llevar su vida casi con total normalidad. Sin embargo, todo fue distinto cuando llegó el diagnóstico de leucemia.

TImothy Ray Brown, la única persona que se ha curado del SIDA, celebra una conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento de la Fundación Timothy Ray Brown el 24 de julio de 2012 en Washington. (Foto: AFP)

A partir de 2007, Brown se vio obligado a someterse a una serie de dolorosos y peligrosos tratamientos con quimioterapia, que consiguieron mantener a raya el cáncer. La leucemia, no obstante, regresó.



El doctor Gero Hütter, quien llevaba su tratamiento, le recomendó entonces realizarse un trasplante de células madre. Hütter mantenía la teoría de que, si se reemplazasen las células inmunitarias de una persona por otras a las que el VIH no pudiera infectar, podría erradicarse el virus del organismo.



Sin tener nada que perder, Timothy ensayó un trasplante alogénico de células madre a su médula ósea. Se seleccionó un donante que presentaba una característica genética que hacía que sus células CD4, que constituyen una parte esencial del sistema inmunitario, carecieran de un receptor denominado CCR5, necesario para que el VIH pueda entrar en dichas células e infectarlas.

En aquel momento, las posibilidades de Timothy eran reducidas: el tratamiento podría matarlo, pero sin este tampoco sobreviviría. Por otro lado, si el doctor Hütter tenía razón, Timothy podría librarse de las dos dolencias al mismo tiempo. Según recuerda él mismo, y como lo ha contado en varias entrevistas, en ese entonces le preocupaba más el cáncer que la infección por VIH.



Previo al trasplante, tuvo que someterse a una quimioterapia intensiva con la que, básicamente, se buscaba eliminar su sistema inmunitario. Esto, por supuesto, lo puso en riesgo de contraer una infección mortal. Y aunque superó con éxito el trasplante, 13 meses después la leucemia reapareció y tuvo que someterse a una segunda intervención con las células madre seleccionadas.



Finalmente este tratamiento permitió que sus células sanguíneas fueran inmunes al VIH, pues evitaba la entrada del virus en ellas. Y así, como explica Brown en un artículo que publicó con el título ‘I Am the Berlin Patient: A Personal Reflection’ (‘Yo soy el paciente Berlín: una reflexión personal’), desde 2008 no ha necesitado tomar ningún antirretroviral y su carga viral se mantiene indetectable.



Si bien su caso se hizo público ese mismo año en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI por sus siglas en inglés), los medios de comunicación no prestaron la atención suficiente. De hecho, varios científicos, escépticos ante los resultados, aseguraban que podía quedar alguna reserva con VIH en el organismo de Brown.



No fue sino hasta diciembre de 2010 cuando la noticia del paciente estadounidense con VIH que presentaba una posible curación se difundió en varios medios especializados. Ese año, la revista médica Blood, de la Sociedad Americana de Hematología, constató que Timothy Brown no tomaba fármacos antirretrovirales desde hacía tres años y medio y que, además, su organismo presentaba recuentos de células CD4 normales. No había, entonces, ningún rastro del virus.

Sin embargo, en su artículo ‘Yo soy el paciente Berlín: una reflexión personal’, publicado en 2015, Brown explica que su caso generó una percepción errónea de que ya se había encontrado una cura al VIH. Esto, dice, podría representar un detrimento en los esfuerzos de captación de fondos para la investigación.



En ese documento también expresó su preocupación por la ligereza con la que muchos medios de comunicación trataron su historia, pues ese enfoque, asegura, podría dar falsas esperanzas a las personas que viven con VIH.



Brown cuenta que su experiencia “no es aplicable a todas la personas” y que el tratamiento al que tuvo que someterse “no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, aunque reconoce que reproducir este tratamiento debe ser una prioridad en el desarrollo de la investigación de la cura.



En una entrevista con la revista POZ, publicación que narra las vidas de las personas afectadas por el VIH y el Sida, cuando se le preguntó qué se siente estar libre de la leucemia y ser la primera persona que se cura del VIH, Timothy Brown dijo: “Es realmente genial. Espero que lo que he pasado ayude a muchas personas”. “Yo soy la prueba viviente de que podría haber una cura para el VIH”, añadió.



Pero hay riesgos. Si bien ya no tiene cáncer ni VIH, Brown explica en su artículo que necesitó de una “quimioterapia de acondicionamiento” para eliminar por completo su leucemia y preparar su médula ósea para los trasplantes. Esto, afirma, le provocó algunas secuelas, como la enfermedad injerto contra huésped, que es una complicación potencialmente mortal que puede presentarse tras un trasplante de médula ósea o de células madre.

Esta semana, sin embargo, la revista 'Annals of Internal Medicine' publicó una investigación en la que se detalla cómo científicos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid lograron que seis pacientes infectados por VIH eliminaran el virus de su sangre y tejidos tras ser sometidos a trasplantes de células madre. Todo, dicen los autores del estudio, basado en el caso de Timothy Brown, el llamado 'Paciente de Berlín'.

En la actualidad, Brown sigue necesitando atenciones médicas y un constante apoyo emocional, practica ejercicio en casa para mantener su peso y vive comprometido con su faceta de activista. En julio de 2012, anunció la creación de su fundación en Washington, Estados Unidos, con la que trabaja apoyando a personas con VIH y/o con Sida.

--- El VIH y el Sida en cifras ---

►VIH y Sida no son lo mismo. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, que afecta el sistema inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Mientras que el Sida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la etapa final de la infección con el VIH.



►De acuerdo con cifras de ONUSIDA, en 2017 se registraron 36,9 millones de casos de personas que viven con VIH en el mundo.



►De la cifra total, 21,7 millones de personas en el mundo tienen acceso a la terapia antirretrovírica.



►35,4 millones de personas fallecieron en el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el Sida desde el comienzo de la epidemia, reporta ONUSIDA.

Fuente: William Moreno Hernández

El Tiempo/GDA

