La Comisión Nacional de Salud de China anunció la detección del primer caso mundial de gripe o influenza aviar H10N3 en humanos. El paciente, un hombre de 41 años, fue hospitalizado a fines de abril y permanece estable. De acuerdo con la autoridad sanitaria del país asiático, se trata de una transmisión accidental, con un riesgo muy bajo de propagación a gran escala. Sin embargo, este hecho vuelve a poner sobre la mesa el peligro potencial que representa para la humanidad este virus.

–Propio de las aves–

La influenza aviar es una enfermedad causada por el virus de la influenza aviar tipo A. Este se encuentra de forma natural en la saliva, las mucosidades y las heces de todas las aves acuáticas del mundo , y puede infectar a otras especies de aves, como las de corral. De acuerdo con su subtipo, puede clasificarse de baja o alta patogenicidad; es decir, puede ser leve, con síntomas que pasan desapercibidos, o grave, capaz de propagarse rápidamente y dejar altas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves. Los subtipos H5 y H7 son los más peligrosos.

La mayoría de los virus de la influenza aviar no tiene la cualidad de saltar del animal al ser humano, no son zoonóticos. Sin embargo, ciertas cepas, altamente patógenas, pueden llegar a infectar a las personas y representar una amenaza para la salud pública.

Respecto a la reciente detección de la cepa H10N3 en un individuo en China, esta no representaría un riesgo inmediato para la población mundial .

“El H10N3 es un virus de aves, principalmente de especies silvestres y migratorias, pero puede llegar a infectar a aves de granja. Por tal motivo, se considera que lo ocurrido en China es una infección accidental: si bien es cierto el virus no está adaptado al humano, sí lo pudo infectar por un contacto directo ; además, esto explicaría por qué los contactos cercanos del paciente no se habrían contagiado. Como el virus no está adaptado al humano, no permite el contagio rápido entre personas”, dijo a El Comercio Juan More Bayona, doctor en inmunología comparada.

El especialista sostuvo que es un caso aislado, que no presenta transmisión de humano a humano, y en el cual el afectado evoluciona favorablemente. Recalcó que es importante analizar la historia clínica del individuo para determinar si tiene alguna comorbilidad o alguna inmunosupresión que lo haya hecho más susceptible.

–H5N1–

Hasta la fecha, la cepa de gripe aviar que genera mayor preocupación global es la H5N1 . A fines del 2003, han ocurrido brotes de gran magnitud en el sureste de Asia. Los esfuerzos por contener el virus causaron la muerte de unos 250 millones de aves. Se considera endémico en ciertas partes de Indonesia, China, Egipto y Nigeria.

Y aunque los casos de infección de H5N1 en humanos son raros y esporádicos, es la cepa de influenza aviar que ha causado el número más grande de enfermedad grave y muertes en personas.

–Para tener en cuenta–

En diciembre del 2020, en Rusia, se reportaron los primeros casos de transmisión en humanos de la cepa H5N8 de influenza aviar.

Fueron siete las personas afectadas. Todas trabajan en granjas avícolas. Ninguna presentó síntomas.

En el Perú, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria vigila los aeropuertos y puertos para impedir el ingreso de la influenza aviar.

VIDEO RELACIONADO