La tensión y el estrés ocasionados por el aislamiento social obligatorio y todo lo que esto ha generado (problemas laborales, falta de dinero, tensión dentro de la casa, complicación para acceder a medicamentos, etc.) se han convertido en las principales causas del aumento de casos de dolores de cabeza.

Aunque son malestares manejables, la investigadora y neurocirujana de Neuroespine Pamela García Corrochano señaló a El Comercio que debemos vigilar los dolores de cabeza con el cuidado correspondiente, pues serían una señal de problemas más complejos.

— ¿Cómo diferenciar un dolor de cabeza de una migraña?

Una migraña es un tipo de dolor de cabeza, con síntomas asociados que van desde náuseas y vómitos hasta sensibilidad a la luz y al sonido, todos muy característicos de la migraña. Muchas personas sienten además un dolor punzante a un lado de la cabeza, detrás del ojo. Normalmente, las migrañas son cíclicas y quienes las sufren empiezan a identificar cuándo aparecerán. A veces cada mes o cada dos meses. Hay algunos casos de quienes las padecen todos los días. Suele afectar más a las mujeres, porque hay un componente hormonal en sus causas.

La doctora Pamela García Corrochano asegura que mantenernos en constante actividad física, con una dieta saludable y buena hidratación son importantes para evitar los dolores de cabeza.

— ¿Si sufrimos de dolores de cabeza de manera constante, qué tanto debemos preocuparnos?

Cuando un dolor de cabeza se prolonga en el tiempo, hay que prestarle atención. Sobre todo cuando no cede con la medicación habitual, el reposo y el descanso. Cuando se hace continuo y va incrementando su intensidad con el paso de los días, se puede considerar un signo de alarma que debemos tomar en cuenta. No solo porque podría tratarse de una migraña, sino que también es la manera en que se manifiestan algunos tumores cerebrales. Si el dolor no cede y, por el contrario, se presentan algunos síntomas neurológicos, como insensibilidad de un lado del cuerpo, descoordinación en la marcha o vómitos, se requiere la evaluación de un especialista.

— ¿De qué manera podemos evitar los dolores de cabeza o las migrañas?

No hay que desesperarse ante los síntomas. Es importante saber identificarlos. Si toma medicinas para las migrañas, no debe descuidarse. Es importante hacer una dieta adecuada: evitar comer dulces como chocolates, así como quesos o tomar vino tinto, que son vasodilatadores y pueden desarrollar crisis migrañosas. Se debe realizar ejercicios cardiovasculares, pero sin llegar a la fatiga, porque la deshidratación es una causa importante del dolor de cabeza. La falta de orden mientras estemos en la casa favorece los dolores de cabeza.

— ¿Qué tan importante es el descanso?

Se necesita tener las horas de sueño correspondientes para un adulto, que son ocho como mínimo. Así el cerebro entrará en pausa, se podrá reorganizar y disminuirá el ciclo del dolor. Además, hay que buscar compartir nuestros problemas para lidiar mejor con el estrés.

