¿Qué son los nódulos pulmonares y qué debe hacer si le encuentran uno?

La semana pasada, el ex presidente Alberto Fujimori informó –después de visitar el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)– que le habían encontrado un “tumor pequeño en uno de los pulmones”. Agregó: “Felizmente, los marcadores tumorales son normales”. Al ser preguntado si había seguridad de que el tumor no era maligno, el Sr. Fujimori dijo: “Debo estar en observación cada cuatro meses”. Dado que este problema es muy común, hoy veremos qué son los nódulos pulmonares y qué es lo que usted tiene que hacer si alguna vez le encuentran uno.

--- Bulto o pelotita ---

Debido a que mucha gente se asusta al escuchar la palabra ‘tumor’ y cree erróneamente que es sinónimo de cáncer, es muy importante definirla. En medicina, la palabra ‘tumor’ no tiene otro significado más que lo que en el lenguaje popular llamamos un bulto o una pelotita. Esta palabra no indica si el bulto es benigno (no canceroso) o maligno (canceroso).

La única manera de saber si el tumor es maligno es haciendo una biopsia, en la que se obtiene un trozo del tejido del tumor para ser analizado por el médico patólogo en el microscopio. Es recién después de que el patólogo examina el tejido tumoral que se puede decir si el paciente tiene cáncer. Es decir, existen tumores benignos y malignos.

En ese contexto, la palabra ‘nódulo’ es la forma educada para referirse a un tumor o bultito que aparece en alguna parte del cuerpo. Puede haber nódulos en el pulmón –como al parecer tiene el Sr. Fujimori–, en el hígado, en los riñones, debajo de la piel (subcutáneos), cerebrales o en cualquier parte del cuerpo.



--- Nódulo pulmonar ---



De acuerdo con la Sociedad Norteamericana del Tórax, más de la mitad de los adultos que se hacen una tomografía axial computarizada

(CT Scan) o una radiografía del pecho tienen uno o más tumores o nódulos pulmonares, un hecho que tranquiliza mucho a las personas

afectadas.



Los nódulos pulmonares no causan síntoma alguno, y la gran mayoría son consecuencia de infecciones pulmonares pasadas, de tejido cicatricial o de inflamaciones por irritantes en el aire que se respira. Con respecto al tamaño, la gran mayoría de los nódulos en el pulmón mide menos de un centímetro (diez milímetros), o sea, son más pequeños que un frejolito.



Se calcula que el 95% de los nódulos pulmonares no son cancerosos, otro hecho que da mucha tranquilidad a las personas a quienes se les encuentra uno, y a sus familiares, por supuesto. Sin embargo, algunas características del paciente pueden despertar la sospecha de que el tumor sea un cáncer. Por ejemplo, si la persona es fumadora o ex fumadora, tiene historia familiar de cáncer de pulmón, es anciana o ha trabajado en la industria de asbestos, merece una consideración

especial.



El examen cuidadoso del nódulo por un radiólogo especializado es

muy importante. El tumor puede tener –por ejemplo– bordes irregulares, una indicación de que tendría una tendencia a invadir tejidos sanos y que es maligno. Pero el método más fiable para saber

si este bulto es maligno lo hace el seguimiento cuidadoso del caso, repitiendo el CT Scan en tres a seis meses. Si el nódulo no cambia de tamaño durante ese tiempo, se puede decir casi con certeza que es benigno.



Los marcadores tumorales –que el Sr. Fujimori dijo que le salieron normales– no tienen ninguna utilidad en el diagnóstico de un nódulo

pulmonar. Se conoce como marcador tumoral a la sustancia que se mide en la sangre de un paciente, y que cuando está elevada puede indicar que un tumor está activo. Estos marcadores solo se usan después de que se ha hecho el diagnóstico de cáncer; es decir, son útiles para el seguimiento de la efectividad del tratamiento administrado para tratar el cáncer, siempre y cuando se tuvieron marcadores tumorales elevados al inicio.

Por su alto número de falsos positivos y falsos negativos, los marcadores tumorales no se usan nunca para hacer el diagnóstico de cáncer. Falso positivo significa que la prueba sale positiva, pero que el paciente no tiene la enfermedad; y falso negativo significa que la prueba sale negativa, pero el paciente sí tiene la enfermedad.



Cuando el nódulo pulmonar aparece en una persona con historia de cáncer, especialmente cáncer de mama, de colon o de próstata, el tumor es siempre sospechoso de una recaída de la enfermedad. En ese sentido, el que el Sr. Fujimori haya tenido cáncer precoz de la lengua el 11 de mayo de 1997 y el 5 de junio del 2008, y que ese cáncer no haya reaparecido en ninguna de las cuatro operaciones subsecuentes (2008, 2010, 2011 y 2012), aleja la posibilidad de que el nódulo pulmonar que le han encontrado sea consecuencia de esa antigua enfermedad. Para tranquilidad y alegría de su familia y sus simpatizantes, parecería que el cáncer es para el Sr. Fujimori un asunto del pasado.



--- Corolario ---

Los nódulos pulmonares son muy comunes y solo son malignos o cancerosos en menos del 5% de los casos. A pesar de eso, deben siempre tomarse en serio, y el seguimiento es el método más eficaz para descartar que sean malignos. Personas con historia de haber fumado un paquete de cigarrillos por día durante más de 30 años o dos paquetes por más de 15 años deben hablar con su médico para hacerse una tomografía axial computarizada helicoidal de baja energía para el diagnóstico precoz de un cáncer de pulmón.

