Científicos encontraron evidencias de que dos bacterias presentes en el intestino de niños mexicanos pueden estar asociadas con la obesidad infantil, informó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En un comunicado, el organismo explicó que investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) y de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizaron a 138 niños de entre seis y 12 años de edad, 67 de ellos con peso normal y 71 con obesidad.

Los científicos encontraron que la bacteria Bacteroides eggerthii era más abundante en niños con obesidad y que, por el contrario, una especie aún no clasificada de la familia bacteriana Christensenellaceae tenía mayor presencia en niños con peso normal.

Aclararon que estos resultados no significan que las bacterias causen o protejan de la obesidad a los niños mexicanos, pero serían una herramienta para indagar si estos organismos inciden o no en el desarrollo de esta problemática.

--- Detalles del estudio ---



Blanca Estela López Contreras, investigadora de la Unidad de Genómica de Poblaciones Aplicada a la Salud de UNAM/Inmegen, quien participó en el estudio, dijo que esto también puede servir para generar recomendaciones alimentarias.



"Desde las cantidades adecuadas para el consumo de fibra, hasta la suplementación con cierto tipo de probióticos y prebióticos", detalló.



La científica explicó que en el intestino humano habitan entre 1.000 a 100.000 millones de microorganismos que forman la microbiota intestinal y son esenciales para el crecimiento y la nutrición de las personas.



Sin embargo, dijo que se ha encontrado que dependiendo de su composición están asociados con el desarrollo de padecimientos complejos, como la obesidad y los problemas metabólicos.



Pese a estas investigaciones, López señaló que aún no saben cómo estas bacterias influyen en el aumento de peso o la acumulación de grasa, aunque sospechan que algunas bacterias estarían asociadas con una mayor extracción energética de los alimentos, pero no están seguros de cómo es que esto sucede.



La investigadora explicó que estas bacterias encontradas en el organismo de niños mexicanos con obesidad no es exclusiva del país, pues ya se habían relacionado estos microorganismos en niños del Reino Unido.



El sobrepeso y la obesidad afectan a siete de cada diez adultos en México. Un problema que ha saltado generaciones, pues tres de cada diez niños en edad escolar sufren de obesidad o sobrepeso.



Blanca López opinó que este tipo de investigaciones deben seguir avanzando para conocer cómo actúa cada bacteria en el organismo y cuáles podrían estar aumentando el riesgo o previniendo la aparición de la obesidad, y cuáles en realidad no están aportando nada al problema.

Fuente: EFE