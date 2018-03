La obesidad es una enfermedad provocada por diversos factores, por lo que se debe manejar con un tratamiento médico, nutricional y muchas veces psicológico y psiquiátrico, afirmó hoy el médico Juan Pablo Méndez Blanco.



El profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo que en este problema, que hasta 2016 afectaba a 70 % de la población en México, inciden factores como la edad de inicio, el grado en que se encuentra, las comorbilidades y las incapacidades físicas, psicológicas y sociales.

(Foto: Pixabay) Según cifras de la OMS, en 2016, el 39% de las personas adultas a nivel mundial de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas. (Foto: Pixabay) Internet

"Por ello, atender el problema a nivel psicológico y psiquiátrico llevaría a tener una pérdida de peso mayor al 10 % cada año", sentenció.



Méndez Blanco señaló que, debido a que el diagnóstico y el tratamiento de este padecimiento son multifactoriales, se debería hablar de obesidades y no solo de obesidad.



Durante la conferencia "Las obesidades: enfermedades de diagnóstico sencillo y difícil manejo", el también responsable de la Unidad de Investigación de Obesidad de la Facultad de Medicina, dijo que estas enfermedades son un reto para la salud pública.



"Padecerlas no solo incrementa el riesgo de tener diabetes, hipertensión arterial, coronariopatía, accidentes cerebrovasculares, embolismo pulmonar, enfermedad de riñón y trombosis venosa profunda; también se asocian a la aparición de varios tipos de cáncer", aseguró.



El especialista destacó que la piedra angular en el tratamiento es un cambio de actitud hacia la comida y la vida, pues los medicamentos que existen en el mercado para disminuir de peso tienen efectos adversos pues se pierden pocos kilos y si se suspenden se gana peso rápidamente.



"No existe una píldora mágica. En la atención de este problema la intervención dietética es fundamental. Si alguien hace dieta revierte un mal balance energético y entonces empieza a mejorar el peso", dijo.



Señaló que la mejor dieta debe ser continua y bien hecha.



"Los pacientes deben entender que llegar al peso deseado no es cuestión de uno o dos meses, sino de años, por lo que revertir la obesidad llevará tiempo", concluyó.

(Fuente: EFE)



