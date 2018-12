Desde hace unos años, Perú ocupa el primer lugar del mundo en presentar altos índices de radiación ultravioleta, llegando a alcanzar niveles históricos (20 puntos), considerados "extremos", que influyen en el aumento de la incidencia de cáncer de piel en el país. Según un último informe realizado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), Globocan 2018, en el país al año se registran 3.500 nuevos casos de cáncer de piel y más de 700 personas fallecen a causa de esta enfermedad.



Existen diversos tipos de cáncer de piel, sin embargo, los más comunes son cáncer de piel de tipo no melanoma, que registran una incidencia de 2.527 nuevos casos y generan la muerte de 355 peruanos, mientras que el cáncer de piel melanoma, neoplasia más agresiva y más y mortal, registra 944 nuevos casos y genera la muerte de 355 peruanos.



En ese contexto, la Liga Contra el Cáncer con el apoyo de Unique, ha lanado su campaña “Protégete por fuera y por dentro”, con el objetivo de generar conciencia en la población sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel tanto por fuera y por dentro, a través del uso del bloqueador solar, un chequeo preventivo de piel al menos una vez al año y además con alimentos saludables que protegen de los rayos UV.

Debemos modificar nuestros hábitos de exposición al sol para evitar el cáncer de piel. Los protectores solares son nuestros aliados.

Estudios a nivel mundial han demostrado que una correcta alimentación defiende nuestra piel de la radiación solar. Es por ello que la campaña “Protégete por fuera y por dentro”, que además de promover la importancia del uso de bloqueador solar y la realización de chequeos preventivos, contará con un “Team”, que estará conformado por destacados chefs de nuestra cocina peruana como Adolfo Perret, Flavio Solórzano, Diego Muñoz, Mariano Escobal, Mitsuharu Tsumura, Javier Wong, Germán Roz, Sandro Reghelline, quienes promoverán estilos de vida saludable a la población, difundiendo recetas con alimentos que protegen de los rayos UV a través de la web informativa www.porfueraypordentro.com, la cual contará también con recomendaciones de cómo prevenir la enfermedad.



Además, como parte de las actividades de “Protégete por fuera y por dentro” se realizará una campaña de despistajes de cáncer de piel, por una donación de S/. 30.00 en sus 3 Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer (Pueblo Libre, Lima y Surquillo), lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de piel de manera gratuita en zonas más expuestas a la radiación UV. La campaña se realizará desde este lunes 17 de diciembre. La atención será de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:30 am.



Asimismo, en las regiones con mayor índice de radiación ultravioleta, como Chincha, Arequipa, Cajamarca, Piura y Lima, se repartirá más de 50 mil bloqueadores solares que serán entregados en lugares con mayor incidencia de cáncer de piel y mayor radiación UV. Además, se realizará charlas informativas y distribución de material informativo sobre los cuidados de prevención de cáncer de piel, así como la importancia del uso de bloqueadores solares para prevenir la enfermedad.



Recomendaciones para prevenir el cáncer de piel:



1. Realizarse un chequeo de cáncer de piel una vez al año



2. Estar alerta ante cualquier cambio o lunar sospechoso. Los signos que deben tenerse en cuenta son:



-Asimetría (una mitad diferente a la otra)

-Bordes (si son regulares, difusos o poco definidos)

-Color (la pigmentación no es uniforme, muchos colores o hay un cambio de color)

-Diámetro (Mayor de seis milímetros o cualquier cambio en el tamaño del lunar)

-Escozor (prurito)



3. Minimizar la exposición al sol entre las 10 a.m. y las 3 p.m.



4. Aplicarse bloqueador solar con factor no menor a 30 SFP cada dos horas.



5. Usar prendas de vestir protectoras tales como sombrillas, sombreros, camisetas de manga larga y gafas lentes de sol que absorban el 100% de radiaciones ultravioletas



6. Alimentándose saludablemente con:



-Alimentos ricos en carotenos. Contienen vitamina A y se encuentran en las frutas y verduras, en especial en alimentos de color rojo intenso, anaranjados y verdes: como la zanahoria, tomate, zapallo, camote, mango, melón y brócoli, espinacas, acelgas, lechugas, apio, alcachofas, perejil, culantro o pimiento.

-Alimentos que contengan fibra. Comer este tipo de alimentos con regularidad ayudará a la prevención del melanoma: té verde, huevos y ajo.

-Alimentos con alto contenido de omega 3. Los ácidos grasos se incorporan a las capas de la piel protegiéndola del daño de los rayos solares. Lo encontramos principalmente en pescado de carne oscura y en oleaginosas como la chía, sacha inchi, linaza, soya, aceite de olivo, aceita de palta, etc.

-Alimentos de color azul o morado. Estos tienen un fotoprotector que protege la piel de los efectos nocivos del sol y son antioxidantes.

-Alimentos que contienen vitamina E. Se recomiendan las semillas de girasol, frutos secos como las nueces y almendras o en formas de suplemento no excediendo 400 mg al día.

- Frutas ricas en agua como la naranja, toronja o sandía.

