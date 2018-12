Comer mucha carne, tener muelas cariadas, sumergir las manos en agua fría después de tenerlas muy calientes y tronarse los dedos son algunos de los mitos que rodean a la artritis reumatoide, señaló a Efe el reumatólogo Alfredo Reyes Salinas.



"Todo eso es falso. Desafortunadamente es un padecimiento del cual desconocemos sus causas, así que no podemos decir que alguno de estos sean factores que la desencadenen", aseveró el especialista.



La artritis es una enfermedad autoinmune que afecta las articulaciones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad afecta al 1 % de la población mundial, y en Latinoamérica se estima que afecta al 0,5 % de la población, mientras que en México se estima que impacta a un millón de personas.



"Esta enfermedad puede llegar a ser muy dolorosa. Se calcula que la padecen un mayor porcentaje de mujeres entre 30 y 50 años, pero ya se conocen casos de niños y jóvenes que la sufren desde temprana edad", detalló Reyes Salinas.



El experto señaló que es un padecimiento sistémico, es decir, que afecta diversos órganos del cuerpo como los ojos, pulmones, también puede tener afectaciones en sangre y cardiovasculares.



"Es un padecimiento sistémico, inflamatorio, crónico progresivo que tiene un trasfondo autoinmune. Tiene repercusión articular, principalmente, pero también tiene manifestaciones sistémicas", aclaró.



Explicó que esto ocurre porque el cuerpo no tiene la capacidad de reconocer lo propio y se ataca a sí mismo.



Detalló que existen algunos síntomas que pueden alertar sobre la presencia de esta enfermedad, aunque aclaró que la mayoría no son específicos.



"Hay síntomas no muy determinados como fatiga severa, pérdida de peso, febrícula (fiebre prolongada)", explicó.



Sin embargo, dijo, los síntomas más evidentes son el dolor articular y la inflamación de articulaciones.



"Esta inflamación se da en manos, muñecas, dedos de las manos y pies. Posteriormente pueden sumarse otras articulaciones como rodillas y codos. Eso debe alertarnos", explicó.



Del mismo modo, dijo que la sensación de rigidez matinal, es decir, que a la gente le cuesta mucho trabajo levantarse por la mañana, es también otro síntoma muy claro.



"Si esto progresa y no se atiende se puede dar una discapacidad funcional", indicó Reyes Salinas.



Dijo que actualmente se cuenta con terapias biológicas, las cuales son medicamentos de alta tecnología que van dirigidos a un blanco y tienen mucho mayor eficacia.



"Lo que logramos con este tipo de tratamiento es llevar al paciente a remisión, lo que significa quitarle el dolor, suprimir la inflamación que tiene y, por ende, mejorar la calidad de vida del paciente hasta el punto de reincorporarlo a sus actividades cotidianas", argumentó.



Con esto, dijo, se inhibe la progresión de la enfermedad, "logramos que no haya destrucción articular y que se suprima el proceso inflamatorio", aseguró.



Finalmente, recordó que es importante reconocer los síntomas, "cuando se tenga inflamación acompañada de dolor acompañado, además si se es una mujer joven y padece rigidez matinal se debe acudir al médico para tener atención, de preferencia con un reumatólogo", aseveró



Lo importante de esto, advirtió, es tener un diagnóstico oportuno e iniciar con un tratamiento lo más temprano posible.

EFE

