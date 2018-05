La preocupación por mantener un peso adecuado es una constante. No solo se trata de lucir bien, sino también de estar saludable. La mejor forma de bajar de peso es por medio de la alimentación, por esta razón muchos se preguntan si una dieta vegetariana sería la opción más efectiva.

La respuesta es: no necesariamente. Una dieta vegetariana no es en sí misma una dieta para adelgazar, es más bien una elección de un estilo de vida.

(Foto: RyanMcGuire en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

Sin embargo, es verdad que los adultos y los niños que siguen una dieta vegetariana generalmente son más delgados que aquellos que siguen una dieta no vegetariana. Posiblemente la razón de esto sea que una dieta vegetariana típicamente pone el énfasis en una mayor cantidad de frutas y vegetales, e incluye granos integrales y proteínas de origen vegetal; estos alimentos generan más saciedad, tienen menos calorías y son más bajos en grasas.

No obstante, una dieta vegetariana no es automáticamente baja en calorías. Se puede aumentar de peso siguiendo una dieta vegetariana si las porciones son demasiado grandes o si se come demasiados alimentos que tengan alto contenido de calorías, como bebidas azucaradas, alimentos fritos, tentempiés y postres.

Incluso algunos alimentos que se comercializan como vegetarianos pueden contener muchas calorías y grasas, como los hotdog de soya, el queso de soya, los frijoles refritos o las barras de cereal.

Ya sea que se coma o se evite la carne y los productos de origen animal, los conceptos básicos para alcanzar y mantener un peso saludable son los mismos para todas las personas. Sigue una dieta saludable y equilibra las calorías que consumes con las calorías que gastas.

Fuente: Clínica Mayo de EE.UU.