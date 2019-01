Síndrome de Tourette | "Me abofeteo la cara, me golpeo la cabeza contra la mesa"

"Golpear paredes es una de las cosas que hago. Y golpear ventanas. En el último año rompí tres ventanas. Me doy golpes en la cabeza, y me golpeo la cabeza contra la pared".



Alice Franklin, de 25 años, vive en Londres y tiene el síndrome de Tourette.



Comenzó a tener síntomas hace unos cuatro años. "Ni siquiera los noté, ni tampoco los reconocí como tics", explica.

"Se me abría y se me cerraba la boca, y fruncía los ojos. Las cosas se deterioraron muy rápidamente: gritaba, maldecía, me sacudía, temblaba", continúa Alice.

Moretones e hinchazón

Además de los tics vocales, como por ejemplo decir palabrotas, Alice desarrolló otros tics que a menudo la lastiman.

"Me abofeteo la cara, me golpeo la cabeza contra la mesa. Todas estas cosas son dolorosas, todas estas cosas me duelen".

También tiene "ataques de tics", que son episodios repentinos de tics continuos que pueden durar minutos o incluso horas. El más reciente que tuvo fue hace tres días, cuando estaba en su nuevo trabajo.



"Me temblaba todo el cuerpo, gruñía y asentía con la cabeza. Duró aproximadamente una hora y media. Estos episodios son completamente agotadores; no puedes parar de moverte y te sientes como si estuvieras atrapado en un cuerpo controlado por otra persona".



Alice ha sufrido moretones e hinchazones tras golpear cosas como resultado de sus tics. (Foto: Alice Franklin)

No está claro cuál es la causa del síndrome de Tourette.



Según la organización benéfica Charity Tourettes Action, los pacientes sufren largos retrasos en el diagnóstico, las opciones de tratamiento son limitadas y hay mucho tiempo de espera para acceder a las terapias disponibles.



El profesor Andrea Cavanna es consultor en neurología del comportamiento en la Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust.



Cavanna habló con el programa de radio '5 Live Investigates' de la BBC: "Aunque todavía se desconoce la causa exacta, se cree que los mecanismos genéticos pueden predisponer a los individuos a desarrollar tics, y actualmente también se está investigando el papel de los factores ambientales".

Los tics, es decir, sonidos y movimientos involuntarios, son una característica clave del síndrome de Tourette.



Mucha gente a menudo asocia esta enfermedad con el hecho de decir palabrotas o cosas socialmente inapropiadas, pero esta característica solo afecta a alrededor del 10% de las personas con el síndrome.



Lo que recibe menos atención es el dolor y la incomodidad que las personas como Alice experimentan diariamente como resultado de los tics.