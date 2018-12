Consumir una sola tajada de panetón equivale a comer 4 panes. Sin embargo, si a dicha tajada le agregamos mantequilla o mermelada y además la comemos con un vaso de gaseosa, sería como consumir 18 cucharitas de azúcar.

Así lo informó Marco Taboada, nutricionista de EsSalud, quien pidió a la población no excederse en el consumo de calorías y azúcar en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Durante estas fechas navideñas, la mayoría de las personas tienden a subir entre uno a dos kilos de peso debido al consumo en exceso de ciertos productos ricos en calorías.



“Muchos no se dan cuenta de la cantidad de calorías y de grasa que están ingiriendo con el panetón. Por ello, es necesario tener moderación”, afirmó Taboada García.



El especialista también nos recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que no es necesario agregar azúcar (sacarosa) a nuestra alimentación.



“El consumo excesivo de azúcar puede generar sobrepeso y obesidad no solamente en los niños sino también en los adolescentes y adultos, constituyendo una puerta de entrada para adquirir enfermedades como la hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras”, subrayó.



DATO

- Marco Taboada descartó que existan los conocidos panetones light.

Síguenos en Twitter: