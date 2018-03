La manipulación y la conservación inadecuada de alimentos, sumadas a las altas temperaturas del verano, logran como resultado intoxicaciones alimentarias, terribles molestias estomacales que pueden hacer de esta temporada una pesadilla para tu salud.

Náuseas, diarreas, vómitos, dolor abdominal y fiebre son los síntomas más comunes que anuncian una intoxicación alimentaria, una experiencia que puede tener origen tanto dentro como fuera de casa.

Para prevenir este tipo de infecciones, el doctor Marco Carvajal, de Medicina Interna de la Clínica Anglo Americana, brinda 3 claves para no padecer estos malestares.

►La higiene es lo primero



Es importante antes de manipular los alimentos e ingerirlos, lavarse las manos con abundante agua y jabón, debido a que en esta parte del cuerpo se pueden acumular diferentes microorganismos como bacterias, virus, parásitos y hongos.



Al asearse, es necesario mojarse bien las manos y usar jabón, ya sea líquido o en barra para frotarse enérgicamente sin lastimarse. Se lavan las palmas, el dorso, las muñecas, las uñas y el espacio entre los dedos. Posteriormente, se enjuagan las manos y se secan con una toalla limpia o papel absorbente.

► Cocinar los alimentos de forma correcta



Debido a que el calor llega a destruir los microorganismos de los alimentos, se debe garantizar que estos alcancen una temperatura mínima de 70 º C en el centro, logrando de esta forma una cocción segura y saludable para el consumo humano.



Otra regla básica es que los alimentos cocinados no se pueden conservar a temperatura ambiente. Si se hace una salsa o mayonesa se debe consumir inmediatamente, no se pueden reservar para el día siguiente porque tienden a descomponerse.

► Atento en los lugares públicos



Cuando se va a un restaurante, es de suma relevancia ver que los alimentos estén conservados en vitrinas donde se mantengan en las temperaturas adecuadas y estén protegidos de insectos y demás agentes externos que puedan contaminarla. Los alimentos que no están en estas condiciones no deberían ser consumidos.



Con estas recomendaciones, las probabilidades de contraer una intoxicación alimentaria se reducirán considerablemente, haciendo que disfrutar de las comidas en esta temporada no sea una preocupación.



