Salud | El truco para perder peso con un diario de alimentación

Si intenta perder peso, llevar un diario de alimentación puede ser un instrumento valioso. Anotar qué y cuánto come puede revelar calorías olvidadas y patrones escondidos que tal vez entorpezcan sus esfuerzos por bajar esos kilos de más.

Si se lo va a comer, anótelo en el diario de alimentación.



“(El diario) es su mejor instrumento”, dice la doctora Karen Grothe, psicóloga de Mayo Clinic.

“Puede ser tan simple como anotar cuándo come y qué come; aunque, en realidad, un diario de alimentación más completo también incluiría el tamaño de la porción y la cantidad de calorías”.



La doctora Grothe dice que el total de calorías probablemente le sorprenda. “Cuando realmente no medimos ni anotamos lo que comemos, tendemos a subestimarlo en un 50 por ciento”.



Un diario de alimentación puede descubrir ese 50 por ciento adicional y revelar los patrones que producen esos kilos de más.



“Tal vez no consumo suficiente calorías temprano en el día y las reúno todas al final de la tarde, o quizás consumo demasiadas calorías en la cena o después de cenar”, dice la doctora Grothe.



Puede empezar a hacer un lista sencilla con papel y lápiz, o usar alta tecnología con una nueva aplicación. Cualquiera que sea el método, la Grothe dice que intente hacer las anotaciones en el diario lo más cerca posible de las comidas.



“Hágalo al menos 3 días por semana, si intenta perder peso”, dice.



Después de alcanzar su objetivo, de vez en cuando responsabilícese por lo que realmente compone el menú de su vida.



Fuente: Mayo Clinic

