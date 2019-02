Útero didelfo | Pasó cuatro días en coma y despertó con una hija

"Despertarme del coma y que me dijeran que había estado embarazada y que había dado a luz a una niña fue abrumador".

Así describe Ebony Stevenson, una estudiante universitaria inglesa, lo que vivió luego de despertar cuatro días después del coma en el que entró y hacerlo con un bebé entre sus brazos.

Ebony Stevenson había llegado de la escuela con un terrible dolor de cabeza. Luego de irse a la cama, sufrió convulsiones. Los médicos no tuvieron más remedio que inducirla al coma.

Luego de varios exámenes, se determinó que las convulsiones eran causadas por una complicación del embarazo conocida como preeclampsia, por lo que debían realizar una cesárea de emergencia.

Todo esto ocurrió el pasado 2 de diciembre en localidad inglesa de Oldham.

► Útero didelfo

Antes de conocer a su hija, Ebony nunca supo que estaba embarazada. Su barriga no se había hinchado ni había dejado de tener el periodo menstrual durante estos meses.

Los médicos descubrieron entonces en la joven una rara afección que afecta a una de cada 3.000 mujeres, llamada Útero didelfo, lo que supone que nació con dos úteros.

Los médicos creen que la estudiante de fisioterapia deportiva no se dio cuenta de su estado porque uno de sus úteros estaba muy cerca de su espalda, lo que disimulaba el feto.

Afortunadamente, la hija de Ebony nació sin complicaciones, con un peso de 3 kilos y 400 gramos. Elodie, fue el nombre que recibió.

"Me preocupaba no poder relacionarme con mi hija porque no tenía tiempo para pensar en su llegada, pero creo que es increíble", explicó la joven.

"Según los médicos, Elodie es un 'bebé milagro', ya que las mujeres con Útero didelfo a menudo tienen dificultades para concebir o dar a luz", aseguró la madre de Ebony citada por el diario ABC de España.

