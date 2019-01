Este verano el nivel de radiación en nuestro país llegará al nivel histórico de 20 puntos, considerado extremo. Por ello es importante prevenir el cáncer de piel, pues cada año en el Perú se presentan más de 3500 nuevos casos y más de 700 personas mueren con esta enfermedad.



Además del uso de protector solar, existen alimentos que cuentan con compuestos que ayudan a proteger la piel, según la Liga Contra el Cáncer.

--- Vitamina E ---



También aportan a la protección de la piel los frutos secos como las nueces y almendras en forma de suplemento (no mayor a400 mg. al día), además de las semillas de girasol, entre otros.



Es importante resaltar que ante cualquier exposición al sol, se debe aplicar el bloqueador solar con un factor no menor a 30 SPF cada 2 horas. Además se debe evitar la exposición entre las 10 a. m. y las 3 p. m., usar lentes con filtro UV y prendas de manga larga.



--- Omega 3 ---



Según explica la Liga Contra el Cáncer, los ácidos grasos presentes en el pescado se incorporan a las capas de la piel protegiéndola del daño de los rayos solares. El omega 3 está presente en pescados de carne oscura, bonito, caballa, jurel, anchoveta, y en oleaginosas como la chía, sacha inchi, linaza, soya, aceite de oliva y palta.



--- Carotenos ---



Es necesario el consumo de alimentos carotenos, pues contienen vitamina A. Se encuentran en las frutas y verduras, en especial en alimentos de color rojo intenso, anaranjados y verdes: como el zapallo, camote, mango, melón y brócoli, zanahoria, tomate, espinacas, acelgas, lechugas, apio, alcachofas, perejil, pimiento, etc.



--- Semillas ---



Las semillas, cáscara de las uvas, arándanos, frambuesas y moras tienen un fotoprotector que protege a la piel de los efectos nocivos del sol y, además, son antioxidantes.



--- Alimentos con fibra ---



Consumir alimentos de este tipo con bastante regularidad puede prevenir la formación de melanomas. Entre ellos se encuentra el té verde, huevos y ajo.

La Liga Contra el Cáncer realizará durante los meses de enero y febrero una campaña de despistajes de cáncer de piel, además de la realización de despistajes de cáncer de cuello uterino, mama, ganglios y tiroides por una donación de S/. 30.00 soles, monto que permitirá a la institución continuar realizando más despistajes gratuitos a personas de escasos recursos.



La campaña se realizará en sus Centros de Prevención y Detección de Cáncer ubicados en Lima, Av. Nicolás de Piérola 727; Pueblo Libre, Av. Brasil 2746 y Surquillo, Av. Angamos 2514. La atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Para mayor información ingresar a: www.porfueraypordentro.com



