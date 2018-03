Debido a que es una enfermedad silenciosa y rara vez causa síntomas, actualmente hay más de cinco millones de personas en el mundo que se infectan con el Virus del Papiloma Humano (HPV) cada año.

“Es la infección de transmisión sexual más frecuente, cuyas manifestaciones cutáneas (verrugas genitales y condilomas) aumentan el riesgo de cáncer de cuello uterino”, afirmó la doctora Susana Canalizo Almeida, integrante de la Fundación Mexicana para la dermatología (FMD).

El HPV es una infección de transmisión sexual que además se contagia por el contacto de piel a piel, por lo que se estima que aproximadamente el 80% de las mujeres sexualmente activas contactan con al menos un tipo de virus en algún momento de su vida y este porcentaje es aún mayor en el caso de los hombres.

El cáncer más común relacionado con la infección de HPV es un tipo de cáncer de cuello y cabeza. (Foto: Reuters) Reuters

“Es una enfermedad silenciosa y rara vez causa síntomas. Tan solo el 50% de los hombres con HPV genital no manifiestan signos de alerta, lo cual hace más difícil su diagnóstico. En otros casos, las personas que han sido infectadas desarrollarán verrugas rápidamente a unas semanas o meses después del contacto sexual”, explicó.

La especialista indicó que las consecuencias de esta enfermedad en un 70% son las verrugas cutáneas, también llamadas verrugas vulgares, que pueden surgir en diferentes partes del cuerpo, pero lo más común es que aparezcan en cara, manos y pies (en los talones o en la planta del pie).

Según datos, más del 80% de hombres con actividad sexual frecuente la padecen. (Foto: Archivo)

“Son pequeños bultos duros y elevados que pueden ser dolorosos al caminar, causan incomodidad, pueden presentar micro hemorragias que se ven oscuras, suelen confundirse con un cuerpo extraño. Las verrugas vulgares se encuentran entre las 10 dermatosis más frecuentes en la población mexicana”, agregó.

Canalizo Almeida destacó que otra de las manifestaciones son las verrugas genitales (condilomas) que son lesiones planas pequeños bultos con forma de coliflor o protuberancias más pequeñas con forma de tallo.

Especificó que en las mujeres aparecen en la vulva, cerca del recto, el cuello del útero o en la vagina. Mientras que en los hombres se encuentran en el pene, escroto, alrededor del recto y algunas veces dentro de la uretra.

“Es poco común que los condilomas generen dolor o incomodidad, aunque es posible que piquen, produzcan comezón o una sensación de ardor en la piel. En caso de lesiones grandes pueden causar mal olor”, detalló la doctora.

La secretaria de la FMD mencionó que los condilomas son muy contagiosos y se transmiten de la pareja infectada durante las relaciones sexuales, por lo que es importante sugerir que los besos o tocar los genitales de la pareja con las manos o la boca, también contagian el HPV, incluso llegan a aparecer lesiones en la boca.

De igual manera, apuntó que tocar las verrugas de otras personas o no utilizar protección antes de tener contacto sexual con pacientes infectados, puede aumentar el riesgo de infección. No obstante, el uso del preservativo no protege completamente contra la infección del HPV.

Canalizo Almeida resaltó que los pacientes con algún padecimiento que comprometa la inmunidad, como diabetes, cáncer o VIH que adquieran el virus, tienen a presentar lesiones muy graves.

Actualmente, no hay un tratamiento para eliminar una infección causada por HPV. Existen medicamentos y procedimientos que ayudan a combatir las lesiones cutáneas como las verrugas. Los métodos más comunes son: crioterapia con nitrógeno líquido, tratamiento con rayo láser y extirpación quirúrgica, añadió.

GDA

El Universal – México