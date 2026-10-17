Un grupo de investigadores en botánica reportó el hallazgo de una nueva especie vegetal denominada Salvia messii, bautizada en honor al futbolista Lionel Messi. La planta fue localizada en las laderas rocosas de la franja centro-sur del territorio peruano, en un rango altitudinal situado entre los 2.000 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Los autores del estudio señalaron que la elección del nombre responde a la coloración celeste y blanca de sus pétalos, tonos que coinciden con los de la camiseta del seleccionado argentino de fútbol con la que el deportista compite a nivel internacional.

La descripción formal del espécimen, perteneciente a la familia de las lamiáceas (grupo botánico que incluye a especies como la albahaca, la menta, el romero y la salvia común), fue publicada en la revista científica Phytotaxa.

El equipo responsable de la investigación estuvo integrado por Paúl Gonzáles, especialista adscrito al Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú; Rolando Uría, investigador independiente radicado en Argentina; y Jean Capcha-Ramos, representante de la organización Huarango Nature en Perú.

De acuerdo con el informe publicado en Phytotaxa, las exploraciones de campo se desarrollaron de manera continua entre los años 2023 y 2025 en diversas quebradas rocosas del centro peruano. Durante estas labores de inspección, los científicos recolectaron muestras frescas dentro del rango de elevación antes mencionado. Posteriormente, el equipo de botánicos procedió a examinar y medir más de diez flores maduras mediante técnicas de microscopía en laboratorio, con el objetivo de determinar y registrar de manera precisa la variación morfológica de la estructura vegetal.

Así se determinó que la Salvia messii corresponde a un arbusto aromático con una altura máxima de un metro y medio. En cuanto a su estructura floral, la corola cuenta con un tubo de color blanco y un labio superior celeste claro, acompañados por tonalidades fucsias presentes en sus brácteas. A nivel ecológico, la planta habita laderas pedregosas caracterizadas por una vegetación dispersa conformada principalmente por especies de cactus y arbustos perennes adaptados a las condiciones de la sierra andina.

La distribución territorial confirmada abarca seis localidades ubicadas dentro de los departamentos peruanos de Lima e Ica. Debido a las condiciones de su entorno, los autores del estudio clasificaron a la especie dentro de la categoría “En Peligro”, al identificar factores de riesgo para su supervivencia tales como los incendios recurrentes, el avance en la construcción de carreteras y los periodos prolongados de sequía.

Cabe señalar que no se trata de la primera designación biológica inspirada en el futbolista; registros taxonómicos previos asignaron su nombre al hongo Cercopemyces messii, hallado en Salta, a la araña patagónica Acanthogonatus messii, a la lagartija de la Puna Liolaemus messii, al cóndor prehistórico Vultur messii y al braquiópodo prehistórico Discinisca messii.