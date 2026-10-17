Lionel Messi inspira a botánicos. (Fotos: Phytotaxa/ Carmen Mandato, Getty Images)
Lionel Messi inspira a botánicos. (Fotos: Phytotaxa/ Carmen Mandato, Getty Images)
Por Redacción EC

Un grupo de investigadores en botánica reportó el hallazgo de una nueva especie vegetal denominada Salvia messii, bautizada en honor al futbolista Lionel Messi. La planta fue localizada en las laderas rocosas de la franja centro-sur del territorio peruano, en un rango altitudinal situado entre los 2.000 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Los autores del estudio señalaron que la elección del nombre responde a la coloración celeste y blanca de sus pétalos, tonos que coinciden con los de la camiseta del seleccionado argentino de fútbol con la que el deportista compite a nivel internacional.

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