Tener un segundo hijo afecta la salud mental de los padres

La llegada de un segundo hijo a una familia afecta la salud mental de los padres debido a la carga de trabajo en el hogar y las preocupaciones económicas, según una encuesta realizada durante 16 años en Australia.



El estudio sobre hogares, ingresos y dinámicas laborales en Australia (HILDA) se hizo a 20.000 australianos en el período de 16 años.



De acuerdo a los datos a gran escala, el nacimiento del segundo hijo generan mucho más estrés que el primero, pero esto no se debería al niño, sino al modo en que está organizada la familia.



La investigación detalla que en el caso australiano es la madre la que ve su salud mental más afectada con un segundo hijo, pues es ella la que se hace cargo del hogar en mayor medida.



En Australia, la mujer tiene un año de licencia por maternidad, mientras que el padre debe continuar con el sustento económico del hogar, lo que hace que la mayor carga del cuidado de los niños recaiga en la madre.



Los investigadores concluyen que, a largo plazo, la salud mental de la mujer se ve más afectada, mientras que, si bien el padre se ve afectado por las preocupaciones económicas, estas desaparecen con el tiempo y no tienen un presencia duradera en su estabilidad emocional.



Por ello, los investigadores determinan que el problema principal es la asignación de tareas dentro del hogar, y que esta debe ser evaluada con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los integrantes de la familia.



