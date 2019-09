Seis países amazónicos a la defensa de la mayor selva tropical del mundo

Seis países amazónicos acordarán este viernes en la ciudad colombiana de Leticia medidas de protección para la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, azotada por graves incendios y deforestación.



La Cumbre Presidencial por la Amazonía "busca propiciar un espacio de diálogo regional para avanzar en la protección y el uso sostenible de esta región, que es fundamental para la supervivencia del planeta", indicó la presidencia colombiana en un comunicado.

Además del mandatario colombiano Iván Duque y el peruano Martín Vizcarra, que convocaron el encuentro, participarán los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno; de Bolivia, Evo Morales; y el vicepresidente de Surinam, Michael Adhin.



Brasil, cuestionado internacionalmente por sus respuestas a los graves incendios que han afectado su selva en las últimas semanas, será representado por su canciller, Ernesto Araújo.



El ministro reemplazará al presidente Jair Bolsonaro, quien no pudo viajar a la cumbre por razones médicas aunque se prevé que participe vía videoconferencia.



Las seis delegaciones suscribirán el Pacto de Leticia por la Amazonía, una hoja de ruta "que deberán emprender no solo los países amazónicos, sino también las naciones de la región y la comunidad internacional", agregó el texto.



Duque aseguró que el nuevo convenio busca dar mayores herramientas de protección, pues, en su concepto, los actuales instrumentos de cooperación para la defensa de esta región, como el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978 y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), "se han quedado cortos".



"No han tenido el suficiente liderazgo internacional a nivel presidencial para entender cómo debemos ejercer una protección armónica, confiable y basada en indicadores, de nuestra Amazonía", sostuvo el mandatario colombiano.



Las llamas que arrasan una parte de la Amazonía brasileña desde hace semanas han provocado una crisis ambiental y diplomática para el gobierno del ultraderechista Bolsonaro, escéptico del cambio climático y quien propugna la explotación minera en reservas indígenas y áreas protegidas.



El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró el miércoles que "todas las acciones" acordadas por los países participantes harán parte del pacto, que además busca una "convocatoria global" en defensa de la selva.



El 60% de la selva amazónica está en Brasil. El resto se extiende por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, así como la Guayana Francesa, un departamento de ultramar de Francia.



