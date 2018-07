Seis sorprendentes causas del dolor de cabeza

Para algunos, llegar al clímax en un encuentro sexual no siempre es sinónimo de placer.



Para otros, comerse un "inofensivo" helado cuando el sol está calentando más que nunca también puede ser sinónimo de problemas.



Y es que ambas situaciones pueden provocar en algunas personas un intenso dolor de cabeza. Muchas, sin embargo, no se han dado cuenta de la relación que existe entre ambas.



En BBC Mundo te hablamos de seis factores que pueden estar rompiéndote la cabeza:

1. Las relaciones sexuales

"Los dolores de cabeza y la actividad sexual son con frecuencia tratados con humor como una forma típica en que las mujeres rechazan los avances masculinos. Sin embargo, los dolores de cabeza asociados con la actividad sexual pueden ser cualquier cosa menos una broma".

Los dolores de cabeza causados durante la actividad sexual son considerados inofensivos. (Foto: Getty/Isotck)

Esas son palabras de Margaret J. Redelman, autora de "¿Y qué si el 'dolor de cabeza sexual' no es una broma?", publicado en la revista especializada British Journal of Medical Practicioners.



La Sociedad Internacional sobre el dolor de cabeza (IHS, por sus siglas en inglés: International Headache Society) es una organización británica sin fines de lucro que ofrece información para ayudar a personas afectadas por esa dolencia.



Según la Sociedad Internacional sobre el Dolor de Cabeza de Reino Unido, el dolor de cabeza producido por la actividad sexual ha recibido diferentes nombres en la literatura especializada:

-Dolor de cabeza sexual benigno o dolor de cabeza sexual vascular benigno

-Cefalea coital o dolor de cabeza coital

-Cefalea orgásmica o dolor de cabeza orgásmico

La definición que presenta esa organización es la de "dolor de cabeza precipitado por la actividad sexual, que generalmente empieza como un dolor sordo bilateral a medida que la excitación aumenta y que, de repente, se intensifica en el orgasmo, en ausencia de cualquier desorden intracraneal".



La intensidad del dolor "abrupta y explosiva" puede ocurrir incluso poco antes de alcanzar el orgasmo.



Ese dolor de cabeza puede durar desde unos pocos minutos hasta 72 horas, con una intensidad media.



Según el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), "los doctores creen que los dolores de cabeza sexuales se deben a una presión que se va acumulando en los músculos de la cabeza y el cuello" a medida que avanza el encuentro sexual.



Aunque el NHS reconoce que este tipo de dolor de cabeza es inconveniente, aclara que "generalmente son inofensivos y no significan que se deba evitar el sexo".



Tomar un analgésico unas pocas horas antes puede bloquear el inoportuno dolor. Sin embargo, pedir ayuda especializada siempre es el mejor paso a seguir.

2. Mientras duermes

Si eres de los que se despierten con un fuerte dolor de cabeza, puede ser que algo esté pasando en tus horas de sueño y lo estén desencadenando.



Un protector bucal puede ayudarte a evitar los efectos del bruxismo cuando duermes. (Foto: Getty)

Muchas personas no saben que sufren de bruxismo nocturno, que es un hábito involuntario que hace que los pacientes aprieten la mandíbula fuertemente o hagan rechinar los dientes frotándolos o deslizándolos sin ningún objetivo funcional.



El bruxismo en sus formas más leves es más frecuente de lo que parece, y afecta tanto a niños como adultos. Según el cálculo de varios estudios científicos en 2013, la prevalencia de bruxismo nocturno entre la población adulta es de aproximadamente un 12%.



"Hacer rechinar los dientes es unas 40 veces más potente que masticar", le dijo a la BBC el doctor Nigel Carter, de la Fundación británica Salud Oral.

De acuerdo con el NHS, hacer que los músculos de la mandíbula se contraigan causa un dolor de cabeza que describe como "sordo".



La manera de solucionarlo es acudir al dentista para que nos coloque un protector bucal que protegerá nuestros dientes mientras dormimos.

3. Limpiando la casa

No tiene nada que ver con buscarle una excusa a la flojera: es un hecho que, para algunas personas, limpiar la casa se puede convertir en un dolor de cabeza.

¡Cuidado con los productos de limpieza que usas! (Foto: Getty/Isotck)

"Productos de limpieza para el hogar, así como perfumes y ambientadores perfumados, contienen químicos que pueden provocar dolor de cabeza", señala el NHS.



"Si usted es susceptible (…) a ciertos olores, evite perfumes, jabones, champús y acondicionadores con olores fuertes".



"Si el perfume de un colega le está molestando, ponga un ventilador en su escritorio", añade.



El servicio de salud británico recomienda usar ambientadores y productos de limpieza del hogar que no contengan fragancias y que, a la hora de asear la vivienda, se abran todas las ventanas.



Los profesionales de la limpieza también deben tomar medidas especiales porque el dolor de cabeza puede ser solo un síntoma de algo más grave.



El pasado mes de febrero, un estudio del Departamento de Ciencia Clínica de la Universidad de Bergen, en Noruega, indicó que el uso regular de ciertos productos de limpieza puede tener efectos nocivos para los pulmones.



Los investigadores estudiaron a más de 6.000 personas de ambos sexos durante 20 años y concluyeron que las mujeres "que limpian en el hogar o que trabajan como limpiadoras profesionales habían presentado un aceleramiento en la disminución de su función pulmonar".

4. No todo lo que brilla…

… es bueno.



Las luces resplandecientes, especialmente las que parpadean, pueden provocar migrañas.

Mira hacia tu entorno: quizás las luces de tu sitio de trabajo y la pantalla de la computadora están causándote dolor de cabeza. (Foto: Getty)

Y esto se debe a que ese tipo de luces desencadenan ciertos químicos en el cerebro, los cuales "activan el centro de la migraña", explica el NHS.



La organización de salud británica recomienda para estos pacientes utilizar lentes de sol tanto en el interior como el exterior de la oficina, y sugiere lentes polarizados como una opción.



"En el trabajo, ajuste el monitor de su computadora o colóquele una pantalla protectora antirreflectora. También podría apagar ciertas luces o moverlas. Si no puede, cámbiese de lugar en la oficina. Las luces fluorescentes tienden a parpadear. Si puede, sustitúyalas por otro tipo de iluminación".



Eso fue exactamente lo que hizo William, un periodista de la BBC.



"En mi oficina instalaron una luz blanca muy brillante que se intensificaba por la reflexión del foco metálico en el que estaba", cuenta.



"Yo sufro de migraña ocular y de tinnitus [zumbidos en los oídos], dos condiciones que están relacionadas. La luz me aumentaba esas condiciones, sobre todo la migraña ocular que interfiere con mi visión y disminuye mi campo visual".



"Pedí que redujeran la intensidad de la luz o cambiaran la dirección del foco. Finalmente, la desconectaron del todo".



Y William no fue el único que se quejó. Una colega, que sufre de migraña, también pidió que la apagaran.

5. Tomar helado

Quizás sabías que el chocolate le provoca migrañas a las personas que son propensas a desarrollarlas, pero ¿sabías de los helados?

Parecen inofensivos ¿cierto? (Foto: Getty)

"¿Sientes un dolor agudo y punzante en la frente cuando muerdes un helado? Entonces eres susceptible a dolores de cabeza causados por material frío que se mueve a través del paladar y la parte posterior de la garganta. Las paletas de hielo y las bebidas congeladas tienen el mismo efecto", indica el NHS.



De acuerdo con Harvard Health Publishing, la publicación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, cuando el helado toca estas partes de la boca, hace que "los vasos sanguíneos pequeños en esas áreas se contraigan y luego se dilaten rápidamente".



"Los receptores del dolor [ubicados] cerca de los vasos sanguíneos detectan la incomodidad y envían el mensaje, a través de pequeñas fibras nerviosas, a un nervio más grande (el nervio trigémino), el cual, a su vez, lo manda al cerebro. El nervio trigémino también transmite señales de dolor desde la cara".



Según el NHS, la buena noticia es que los dolores de cabeza de helado no requieren tratamiento.



"De hecho, se terminan en un instante, rara vez duran más de un minuto o dos".

6. El infalible consejo de la abuela: "¡enderézate!"

De acuerdo con el NHS, una mala postura causa "tensión en la parte superior de la espalda, en el cuello y en los hombros, lo cual puede llevar a sufrir un dolor de cabeza".

Estar en una posición incómoda por un largo periodo puede provocar dolor no sólo en la espalda, sino también en el cuello y cabeza. (Foto: Getty)

"Tradicionalmente, el dolor se siente como un pálpito en la base del cráneo y algunas veces se refleja en la cara, especialmente en la frente".



El principal consejo es evitar quedarse en una misma posición durante mucho tiempo.



Siéntate derecho y asegúrate de que tu zona lumbar esté apoyada, señala la organización de salud.



Y si eres de los que sostiene el teléfono entre la oreja y el hombro mientras escribe, el NHS te recomienza evitar hacerlo porque esa posición tensa los músculos.



Si crees que tienes problemas de postura, anímate a ir a un especialista para identificar la mejor formar de corregirlos porque un dolor de cabeza podría ser sólo una consecuencia entre muchas otras.