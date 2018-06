No juega en la cancha, pero es un factor clave en el desempeño de la Selección de México. Beatriz Boullosa, lleva 8 años con la Tri como nutricionista. Hoy, se encuentra en Rusia velando por la salud alimentaria de los 'aztecas', que acaban de lograr su clasificación a octavos de final en el Mundial.

Todo lo que ella hace es con el objetivo de que los jugadores coman lo necesario para tener un óptimo rendimiento y una buena recuperación.

Pero no está sola, trabaja de la mano de Fernando Parra, el chef del equipo, quien viajó a Rusia en 2017 para ver qué insumos podía encontrar. Y es que ante un evento como el Mundial Rusia 2018 no se puede improvisar.

La precaución es prioridad. Por eso, durante el torneo mundialista, el chef viaja un día antes a la ciudad donde la selección jugará para armar su cocina con calma y hacer las compras correspondientes. Además, también llevaron a Rusia lo suficiente de algunos ingredientes propios, como harina de maíz, para las tradicionales tortillas, una diversidad de chiles y frijoles.

La variedad es otro de los puntos clave para Boullosa. Con esto busca, simultáneamente, evitar la monotonía de la dieta y propiciar una mayor amplitud en el aporte de vitaminas y minerales. Los jugadores cuentan con una prescripción alimenticia personalizada en base a tests nutrigenéticos.

---Dieta ---



En general, los desayunos constan de barras de frutas, cereales y frutos secos, las cuales también están disponibles durante todo el día, así como de diversos preparados a base de huevo.

La carne vacuna, de cerdo, pollo, pavo e incluso el cordero abundan en la dieta. (Foto: RitaE en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

En almuerzos y cenas, las barras de ensalada son una constante. En cuanto a los platos principales, si bien el pescado (particularmente el salmón rosado) figura entre las opciones preferidas para aportar proteínas de alta calidad en almuerzos y cenas, no escasean la carne vacuna, de cerdo, pollo, pavo e incluso el cordero.

En cuanto a la alimentación previa a los partidos, queda de lado la colorida gastronomía mexicana, ya que se buscan comidas funcionales compuestas por pastas o arroz blanco. También algo de pollo y salsas muy livianas. Y ni que hablar de la comida local, esta queda relegada para los días de turismo, pero no en tiempo de competencia.

Otro de los protagonistas en la nutrición del seleccionado mexicano es la cereza, pues, basada en evidencia científica, Boullosa confía en esta fruta porque ayuda en la recuperación y en la conciliación del sueño por su contenido de melatonina.

--- Todo bajo control ---



De esta manera, la nutricionista se encarga de absolutamente toda la ingesta de los 'aztecas', tanto es así que incluso ha organizado hasta los snacks que comen en los aviones. Durante el Mundial no se come nada que no esté recomendado o aprobado por ella.