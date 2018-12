¿Cómo será y cuánto costará el Galaxy S10 que Samsung planea lanzar en febrero de 2019?

El próximo smartphone insignia de Samsung será presentado en 2019 antes del Congreso Mundial de Móviles, de acuerdo a diversos rumores que se filtraron en Internet, que también describen las características técnicas que tendrá el equipo.



Conocido bajo el nombre clave Beyond, el Galaxy S10 se presentará en el Unpacked, el evento exclusivo que Samsung utiliza para presentar sus dispositivos. La fecha, de acuerdo al extenso reporte publicado por Gizmodo UK, señala que el smartphone será anunciado el 20 de febrero, antes del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, y que saldrá al mercado el 8 de marzo.



El Galaxy S10 tendrá tres versiones, una regular y otra con una pantalla más grande, denominada Plus. Habrá lugar para un modelo Lite, que tendrá una pantalla flat sin los bordes curvos, una configuración que Samsung había abandonado en el S9 y S9 Plus.

Few preliminary Galaxy S10 details:



- "Punch hole" style selfie cam cutout (sounds like Infinity-O display).

- Ultrasonic, in-display FPS

- Three rear cameras (standard/wide/tele)

- One UI over Android Pie — Evan Blass (@evleaks) 13 de noviembre de 2018

La pantalla tendrá la tecnología Infinity O, una versión que se caracteriza por el pequeño agujero que deja su marca como si fuera un lunar en la esquina superior de la pantalla, y que será utilizada por la cámara frontal. Es una tecnología que Samsung ya mostró en el reciente Galaxy A8s, y que compañías como Huawei también mostró en el teléfono Nova 4.



En este caso, se espera que el S10 ubique la cámara en la parte superior central, de acuerdo al diseño de unas fundas que fueron filtradas por el analista Evan Blass en su cuenta de Twitter @evleaks. El tuit también detalla que las pantallas serán de 5,8 pulgadas en la versión más pequeña y con pantalla flat (sin bordes laterales redondeados) mientras que los otros modelos serán de 6,1 y 6,4 pulgadas.

Blass también confirmó que el Galaxy S10 tendrá un lector de huellas dactilares en pantalla, que utilizará la tecnología de ultrasonido. Respecto a las cámaras, habrá dos frontales en el modelo Plus, mientras que en la parte posterior se ubicarán tres lentes: uno estándar, otro para panorámicas y la tercera para telefoto. Aunque no está claro si Samsung vaya a utilizar esta configuración cuando el Galaxy A9 dispone de cuatro lentes en la parte posterior.



Respecto a los precios, el reporte de Gizmodo señala que el modelo flat de 5,8 pulgadas costará desde 669 libras esterlinas, unos 846 dólares, en la versión de 128 GB de capacidad de almacenamiento. El modelo intermedio, de 6,1 pulgadas y bordes curvos, costará entre 1010 (con 128 GB de almacenamiento) y 1263 dólares (512 GB).



A su vez, el Galaxy S10 Plus tendrá un precio de 1137 dólares en la versión de 128 GB, mientras que el modelo con 512 GB costará 1390 dólares. Por su parte, la configuración con 1 TB de capacidad será la más costosa y tendrá el precio de 1769 dólares.



Lo que no está confirmado es la disponibilidad del servicio 5G en el Galaxy S10 de Samsung, aunque la fuente citada por Gizmodo UK señala que la conectividad de quinta generación estará presente en otro modelo disponible durante el segundo cuarto de 2019.

Fuente: La Nación / GDA

Síguenos en Twitter...