¿Se siguen produciendo neuronas durante la edad adulta?

Para la ciencia aún no existe una respuesta concreta a la interrogante acerca la producción de neuronas en la edad adulta. Si bien, algunos estudios apuestan por la neurogénesis (producción de esta célula) más allá de los primeros años de vida, no existe evidencia suficiente para afirmarlo con total certeza.



Ahora, una reciente investigación llevada a cabo por un equipo internacional de científicos, liderado por el investigador Arturo Álvarez-Buylla (de la Universidad de California) y publicada en la revista Nature, sostiene que el desarrollo de neuronas en el hipocampo del cerebro humano se ralentiza con los años hasta detenerse por completo en la edad adulta.

--- Importancia de las neuronas ---



Las neuronas son las principales células del sistema nervioso.



Se estima que el cerebro humano tiene unos 100.000 millones de neuronas, de unos 10.000 tipos distintos.



Su misión es unirse a su compañera correspondiente, en el lugar adecuado y sin equivocarse para formar la compleja e intrincada red neuronal que usa nuestro cerebro para gestionar la información, adquirir conocimiento y manejar las emociones.



La creación de nuevas neuronas en el hipocampo durante la vida es un proceso que se ha relacionado con la memoria, el estado de ánimo, el estrés, el ejercicio y las enfermedades neurológicas.



--- El estudio ---



El hallazgo es novedoso ya que rebate la idea que sugiere que nuestro cerebro puede seguir produciendo neuronas llegadas la adultez.



En realidad, en un primer momento Álvarez-Buylla concibió el proyecto "tratando de confirmar la neurogenésis en el cerebro adulto, no de negarlo". Sin embargo, a medida que continuaban indagando se dio cuenta de que era imposible hallar neuronas jóvenes en el hipocampo de estos tejidos.



Para obtener los resultados se hicieron pruebas en el cerebro de 59 personas de distintas edades, desde fetos a adultos. Los científicos descubrieron que durante los primeros meses de existencia se produce una gran cantidad de neuronas, pero que después ese proceso se va deteniendo. El individuo de mayor edad en el que descubrieron que se seguían desarrollando neuronas tenía 13 años.



--- Controversia ---



El descubrimiento cuestiona un punto de vista sustentado en numerosos estudios con mamíferos, incluidos los humanos, que concluyen que la creación de neuronas en esta región continúa en la edad adulta.



No obstante, mucho de estos trabajos se han hecho con ratones, que si bien suelen ser usados para los experimentos científicos, pueden traer algunos problemas al extrapolarlos a humanos.



En muchas especies de cerebro complejo, como los monos, las células madres que deberían seguir generando neuronas están latentes, pero inactivas; en los ratones no ocurre lo mismo.



No obstante, las controversias en la ciencia no son malas, por el contrario, ayudan a profundizar sobre un tema y a encontrar respuestas cada vez más certeras. Avances en la investigación sobre el hipocampo podrían ayudar, por ejemplo, a mejorar la comprensión de enfermedades como la depresión o el alzhéimer.



