Solo 45 investigadores peruanos figuran entre los científicos más citados del mundo en 2026, según un ranking elaborado por la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y la editorial científica Elsevier. La cifra representa una caída de más del 10% respecto del año anterior, cuando 51 especialistas nacionales integraron el listado.

El resultado cobra relevancia si se considera que el Perú cuenta con 15.516 investigadores reconocidos por el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Renacyt). De ellos, apenas el 0,3% figura en esta clasificación internacional, que identifica a los científicos con mayor impacto en sus respectivas disciplinas.

“Lamentablemente, son pocos los investigadores peruanos que forman parte de esta lista. Además, en 2026 su número se ha reducido en más de un 10 % respecto de 2025, cuando se registraron 51. Otros países de la región que también han retrocedido son Venezuela, Bolivia, Paraguay y Argentina”, explica Percy Mayta-Tristán, vicerrector de Investigación de la Universidad Científica del Sur y uno de los investigadores incluidos en el ranking.

La clasificación considera al 2% de científicos con mayor impacto en sus respectivos campos de conocimiento, a partir de una base de más de 19,5 millones de investigadores registrados en Scopus, una de las principales bases de datos de publicaciones científicas del mundo.

Entre las instituciones peruanas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia encabeza la lista con diez investigadores, seguida de la Universidad Científica del Sur y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con seis cada una. En cuarto lugar aparece la Universidad San Ignacio de Loyola, con cinco especialistas. En total, doce universidades nacionales tienen presencia en la clasificación.

Uno de los datos más destacados es la participación de los profesionales de la salud: 21 de los 45 investigadores peruanos pertenecen al Colegio Médico del Perú.

“La importante presencia de médicos en este listado refleja las fortalezas de la investigación médica peruana. Sin embargo, en otras áreas del conocimiento, como las ciencias básicas, competir a nivel mundial exige mayores inversiones en equipamiento, insumos y financiamiento. Necesitamos fortalecer las capacidades de investigación en estas disciplinas para lograr una ciencia peruana más competitiva y diversificada”, añade Mayta-Tristán.

A diferencia de otras clasificaciones, este ranking no se limita a contabilizar las publicaciones científicas. También evalúa su impacto mediante las citas recibidas, el campo de conocimiento y la posición que ocupa cada investigador como autor. Además, incorpora información de Retraction Watch para identificar artículos retractados y excluirlos, junto con sus citas, del análisis.

La lista también incluye investigadores de la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Continental, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Señor de Sipán, la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería.