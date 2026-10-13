El ranking considera instituciones académicas y científicas nacionales, de las cuales 12 son universidades. (Foto: ThisisEngineering)
El ranking considera instituciones académicas y científicas nacionales, de las cuales 12 son universidades. (Foto: ThisisEngineering)
/ Unsplash
Por Redacción EC

Solo 45 investigadores peruanos figuran entre los científicos más citados del mundo en 2026, según un ranking elaborado por la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y la editorial científica Elsevier. La cifra representa una caída de más del 10% respecto del año anterior, cuando 51 especialistas nacionales integraron el listado.

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