Estos son los fenómenos astronómicos que no te puedes perder en 2018

El cielo siempre ofrece espectáculos dignos de admirar. Por ejemplo, este 31 de enero tuvo lugar una superluna azul con eclipse, fenómeno lunar que no ocurría hace 150 años. Si eres un apasionado de la astronomía o te encanta mirar el firmamento, aquí tienes la lista de acontecimientos astronómicos que se verán este 2018.



Este año ofrecerá una diversidad de sucesos estelares tales como lluvias de estrellas, eclipses o superlunas, así que es hora de empezar a planificar el calendario para que no te los pierdas.

Enero: eclipse total de Luna



El 31 de enero nos espera con una superluna azul con eclipse, un evento astronómico que es bastante raro ya que para que se dé tienen que ocurrir cuatro fenómenos lunares a la vez (una superluna, una luna de sangre, una luna azul y un eclipse lunar). La última vez que tuvo lugar fue en 1866, hace 152 años, y solo volverá a ocurrir hasta dentro de 19 años, en 2037.



Febrero: eclipse solar parcial



A mediados de febrero sucederá este fenómeno en el cual el sol quedará parcialmente cubierto por la luna. Se podrá observar desde algunas partes del sur de Chile, Argentina y la Antártida, y siempre con un filtro solar especial o mirando el reflejo del Sol para que no nos cause daños a la vista.



Marzo: luna azul



En marzo volveremos a tener dos lunas llenas, una el día 2 y otra que despedirá el mes el día 31, la repetición de dos lunas llenas el mismo mes hace que la última que tenga lugar lleve el denominador de luna azul. Por otro lado, el 20 daremos la bienvenida al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur llegará el otoño.



Abril: lluvia de Líridas



Del 16 al 25 de abril tendrá lugar la lluvia de Líridas, producida por las partículas de polvo que deja el cometa C/1861 G1 Thatcher. Aunque no será demasiado activa, a partir de medianoche, cuando el cielo está libre de la luz lunar, se podrá observar en algunas regiones del planeta.

La superluna se está viendo por distintas partes del planeta. En la imagen se aprecia a la Luna entre dos edificios de oficinas en Bangkok, Tailandia. (Foto: AFP) El último día de enero tuvo lugar una superluna azul de sangre con eclipse. (Foto: AFP)

Mayo: lágrimas de Halley



Otra lluvia de estrellas será la de las Eta Acuariadas, que tendrá lugar entre el 19 y 28 de mayo, siendo más intensa que la de las Líridas. Producida por el paso de cometa Halley, las partículas desprendidas de la cola del cometa dejarán un rastro de meteoros que tendrá su pico de mayor visibilidad entre el 6 y 7 de mayo.



Julio: luna roja



El 27 llegará una luna llena muy interesante, porque ocurrirá un eclipse lunar total visible desde Europa, África, Asia central y occidental, Índico y Pacífico.

Nuestro satélite pasará por la zona de sombra proyectada por la Tierra, tomando un color rojizo que denomina a este fenómeno como Luna de Sangre.



Agosto: lluvia de Perseidas



El 11 de agosto asistiremos al tercer eclipse parcial solar del año visible desde el Polo Norte, Groenlandia y el extremo más al norte de Europa y Asia. Este fenómeno es uno de los más conocidos y más visibles dado el número de meteoros por hora que se desprenden del cometa Swift-Tuttle.



Octubre: lluvia de Oriónidas



Durante este mes se producirá la lluvia de las Oriónidas, alcanzando su punto mayor intensidad en la noche del 21 al 22 de octubre. Los restos del cometa Halley volverán otra vez a ser causantes de este fenómeno.





Noviembre: lluvia de Leónidas



En noviembre, entre el 6 y el 30, se podrá observar la lluvia de Leónidas, alcanzando su máxima expresión la noche del 17 al 18 de noviembre. Se trata de una lluvia de poca actividad, y será visible solo en el hemisferio norte.



Diciembre: lluvia de las Geménidas



Finalizando el año, entre el 7 y 17 de diciembre, se verá la lluvia de Geménidas. Este fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa el campo de restos dejados por el cometa 3200 Phaethon, dejando estelas características por su multitud de colores.



