State of Decay 2: Más que solo un apocalipsis zombi

Los zombis son una cosa seria. Al menos para el negocio del entretenimiento. Pero además del mundo del cine, los videojuegos han sabido explotar este género con varios títulos, desde clásicos como "The House of Dead" hasta el divertido Plants vs. Zombies, para móviles.

Microsoft no quiere quedarse afuera y acaba de lanzar "State of Decay 2", un juego de muertos vivos disponible para Xbox One y Windows 10.

Durante el primer encuentro con "State of Decay 2", todo parece ir por el lado de la acción. Nos muestra a nuestro personaje principal en tercera persona y los enemigos no tardan en aparecer. Nada original: hordas de zombis a diestra y siniestra. Este transitar solitario oficia como un instructivo para comprender la mecánica del juego.

Tráiler de "State of Decay 2". (Video: captura de YouTube)

Luego de unos minutos nos reuniremos con más sobrevivientes y habrá que buscar un refugio seguro para la resistencia. En el camino, claro está, encontraremos zombis que nos la pondrán difícil.

El juego, como en la serie "The Walking Dead", da un giro hacia las problemáticas sociales, utilizando a los zombis como excusa. Después de encontrar el lugar apropiado, deberemos mantener la seguridad y obtener alimento y camas, entre otras cosas. Son estos toques de estrategia los que hacen de "State of Decay 2" un juego original.

Otra de las claves del título es el de mejorar el lugar que habitamos con nuestro grupo. Habrá que limpiar el terreno para construir fortificaciones, torres de vigilancia, la enfermería y un taller para el armamento.

El tema del alimento es de los más peliagudos. Pero nadie dijo que ser un líder en un mundo apocalíptico sería fácil.

Uno de los puntos destacados de "State of Decay 2" es el modo multijugador que permite participar online de manera colaborativa con otros sobrevivientes y así dividir tareas y esfuerzos.

--- Detalles técnicos ---

Siendo un buen juego, el talón de Aquiles del título es su ficha técnica, más específicamente sus gráficos. "State of Decay 2" hace uso del Unreal Engine 4, pero aquí el equipo de desarrollo no logró sacarle todo el jugo a este excelente motor de gráficos, que lucen como si se tratase de un título con algunos años a cuestas.

Dejando de lado este detalle, el juego ofrece una vuelta de tuerca a los clásicos de acción en tercera persona y solo por eso vale la pena darle una oportunidad.

