Stephen Hawking: "No le tengo miedo a la muerte"

El astrofísico británico Stephen Hawking falleció a los 76 años en la ciudad universitaria inglesa de Cambridge.

Nació un 8 de enero -de 1942-, el día de la muerte de Galileo Galilei, y murió un 14 de marzo, día del nacimiento de Albert Einstein.

Una fuente de la universidad explicó a la AFP que su salud se había deteriorado en los últimos meses y que "se apagó en su sueño".

En una entrevista con "The Guardian" en 2011, el famoso astrofísico habló sobre la muerte. Al respecto, dijo: "He vivido con la perspectiva de una pronta muerte durante los últimos 49 años. No le tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa por morir. Es tanto lo que antes quiero hacer".

Nacido el 8 de enero de 1942 en Reino Unido, padecía una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) la cual lo dejó paralizado.

Sobre este mal, habló con el periódico The New York Times en diciembre de 2004. "Mis expectativas se vieron reducidas a cero cuando tenía 21 años. Todo desde entonces ha sido un beneficio", dijo.

En tanto, la versión digital de People's Daily le preguntó en junio de 2006 sobre la eutanasia. "La víctima debería tener el derecho de poner fin a su vida, si quiere. Pero creo que sería un gran error. Por mala que la vida parezca, hay siempre algo que puedes hacer y tener éxito. Siempre que haya vida, hay esperanza", dijo Stephen Hawking.



Hijo de profesores, nació en Oxford y murió en Cambridge, dos grandes centros británicos del saber en los que sobresalió esta "mente brillante y extraordinaria", en palabras de la primera ministra Theresa May.



"Estamos profundamente tristes" por la muerte de nuestro querido padre, anunciaron los hijos de Hawking, Lucy, Robert y Tim, en un comunicado. "Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán muchos años".



En un gesto inusual, la reina Isabel II anunció que enviará un mensaje privado de pésame a la familia del científico, mientras que el expresidente estadounidense Barack Obama publicó una foto suya junto a él y un deseo: "diviértete con las estrellas".



