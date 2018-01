Este miércoles 31 de enero está teniendo lugar un evento atmosférico muy poco usual que ha llamado la tensión en todas las latitudes del planeta. Se trata de la superluna azul con eclipse. Pero ¿por qué es tan importante?



Se trata de un suceso que reúne cuatro fenómenos astronómicos al mismo tiempo: una superluna, una luna de sangre, una luna azul y un eclipse lunar, y ocurre muy de vez en cuando.

FOTO 8 | Imagen tomada en Singapore Flyer, Singapur. (Foto: Reuters) Imagen del fenómeno astronómico tomada en Singapore Flyer, Singapur. (Foto: Reuters) Internet

¿Cuándo volverá a ocurrir?



La última vez que ocurrió una superluna azul con eclipse fue hace 150 años, en 1866. No es fácil que coincidan los cuatro fenómenos al mismo tiempo, , pero cuando lo hacen muestran una espectacular vista de nuestro satélite: un 14% más grande y teñida de un color rojizo.



Apreciar este evento ahora es recomendable, ya que no volverá a ocurrir hasta dentro de 19 años, en 2037. Lo bueno es que, aunque no pueda divisarse desde todos los países, diversas transmisiones como la de la NASA o la del observatorio Griffith están disponible. También puedes seguir el peculiar fenómeno desde aquí.

La superluna azul con eclipse, también conocida como superluna azul de sangre, ocurre por un eclipse lunar que se da cuando la Tierra pasa entre el Sol y la Luna y ésta se encuentra en el punto más cercano a la Tierra durante su orbitar.



Se le conoce como azul porque así se le llama a la segunda Luna llena que tenemos en el mes. Toma la palabra "sangre" debido al color rojo oscuro que adopta la Luna durante el eclipse total, por la atmósfera de la Tierra que ilumina a nuestro satélite natural.



