El avistamiento de un tiburón azul en las aguas de la playa Cantolao, en La Punta, llamó la atención de pescadores y bañistas. El hecho hizo que la municipalidad de dicho distrito pidiera a los bañistas que no ingresen al mar.

La presencia del animal marino, de unos dos metros, fue registrada en video por un grupo de deportistas que practicaban Paddle. Hasta el momento no se ha reportado que alguna persona haya resultado herida.

Según dijo el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el ejemplar, que estuvo inusualmente cerca de las costas, probablemente estaba herido, enfermo o desorientado.

El Comercio conversó con la bióloga marina Adriana Gonzalez Pestana, especialista en tiburones de la organización ProDelfinus y docente de la Universidad Científica del Sur, sobre los motivos del avistamiento del tiburón azul y cómo las personas deben actuar ante estas situaciones.

El tiburón azul vive todos los mares y océanos del mundo de aguas frías. Foto: Shutterstock

- ¿Es raro que haya tiburones en mar peruano?

Hay un gran desconocimiento sobre los tiburones en el Perú. Tenemos más de 60 especies de tiburones y 33 interactúan con la pesquería, somos uno de los países que más pesca tiburones en el mundo entero. Lamentablemente, no tenemos un buen plan de manejo y por eso las poblaciones [de tiburones] se han venido abajo. Entonces, la gente se alarma mucho cuando ve un tiburón ahora, cuando hace unos 100 años atrás seguramente era muy común ver tiburones en las costas [del Perú], como hoy pasa en Galápagos, que es un ecosistema mucho más saludable que el nuestro. Entonces, lo primero que debemos entender es que en el Perú hay muchas especies diferentes de tiburones, y que son peligrosos como cualquier animal salvaje.

- De estas, ¿cuáles son las que suelen atacar?

Las especies que más atacan son tres: el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro. Estas son las especies que reportan los mayores ataques en el mundo, y estas son muy poco frecuentes en nuestra costa, tanto así que Perú no reporta ataques de tiburones, no tenemos ningún solo reporte. Entonces, podemos decir que nuestro mar es sumamente seguro. A nivel mundial los reportes de ataques son muy raros. Lo que pasa es que tenemos esta idea inspirada en Hollywood, que los ha retratado como animales que comen a hombres, que son vengativos, que atacan… y la realidad es muy distinta. En la especie que vieron ahora es un tiburón azul, este es el tiburón más capturado en el Perú, principalmente para el consumo. El tollo es el nombre comercial que se le da en el Perú. Muchas veces las personas no saben que cuando consumen tollo están consumiendo tiburones.

"No es peligroso, más allá de [lo que representa] cualquier animal salvaje" Adriana Gonzalez Pestana Bióloga marina

- ¿Cuál es su modo de vida?

Esta especie es principalmente oceánica, lo que significa que está muy alejada de la costa, y [se acercó a la playa] por algo inusual, tal vez esté herido porque fue capturado o está desorientado. Ya ha pasado que han varado tiburones azules hace semanas y es porque se les enganchan los anzuelos y mueren. No es peligroso, más allá de [lo que representa] cualquier animal salvaje. No es para alarmarnos. Es más, son los tiburones los que están en peligro de extinción porque las poblaciones de la mayoría de las especies que se capturan están disminuyendo por la pesca.

- ¿Qué medidas deben tomar las autoridades para manejar la situacIón?

Primero, informar a las personas que el tiburón está en el lugar, pero decir también que es muy poco probable que este tiburón ataque a alguien. Esta especie se alimenta de animales pequeños como peces, calamares… entonces es relativamente inofensivo. Esto quiere decir que hay un riesgo al igual que con cualquier otro animal salvaje. Hay que estar atentos más que estar alarmados.

- Por último, ¿qué deben hacer las personas?