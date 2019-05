Tormenta solar azota la Tierra | ¿Por qué nuestro planeta no está en peligro?

Una tormenta solar choca en este momento contra la Tierra, lo que ha causado gran expectativa sobre lo que puede pasarle al planeta debido a este fenómeno poco conocido por el público en general.

La alerta la dio el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos (SWPC, por sus siglas en inglés) y la información fue confirmada por la Agencia Espacial Europea (ESA), que ha llamado a la calma pues los científicos de esta entidad consideran que el campo magnético de nuestro planeta es suficientemente fuerte para hacer frente a esta tormenta.

El Comercio consultó con Javier Ramírez, director del Planetario de Lima, sobre los potenciales riesgos de este fenómeno astronómico.

“[Esta tormenta solar] no representa ningún riesgo en lo absoluto. Lo único que se podrá ver en algunas partes del mundo son auroras. Estas se manifiestas cuando la tormenta que proviene del sol se encuentran con el campo magnético terrestre", explica Ramírez.

"No se va a producir ningún tipo de apagón informático, ni afectar las comunicaciones, ni nada. Con ese tipo de intensidad no pasará nada catastrófico. Ha habido tormentas más intensas y no han ocasionado problemas en la Tierra, más allá de ser un bonito espectáculo para quienes exploramos el cielo”, agrega.

En tanto, el director interino del SWPC, Robert Steenburgh, le dijo a ABC de España que "no hemos recibido ningún informe de daños a satélites o naves espaciales", pero que sí se han registrado algunos problemas en comunicaciones de onda corta (3-30 MHz) debido a la tormenta geomagnética.

Además, las predicciones de presencia de aurora en lugares inesperados se han confirmado principalmente en Estados Unidos, en los estados de Montana, Minnesota, Wisconsin, Michigan y Maine.

El campo electromagnético actúa como un escudo que protege al planeta. (Foto: NASA)

Tormenta solar masiva

Pero los científicos no descartan que en el futuro alguna tormenta solar con el poder suficiente puede llagar a causar daños importantes en nuestro planeta, como ya ha sucedido en el pasado. A este evento los astrónomos lo conocen como tormenta solar masiva.

Recién desde la década del 40 del siglo pasado se cuenta con la tecnología suficiente para poder determinar la intensidad de las tormentas solares, y por ello aún no se pueden hacer predicciones al respecto debido a la poca información que se tiene.

Este evento astronómico masivo afecta principalmente a los sistemas de comunicación, satélites, el tráfico aéreo, las redes eléctricas y dispositivos electrónicos, lo cual afectaría seriamente la vida cotidiana de las zonas afectadas.

Ya ocurrieron dos tormentas solares fuertes que causaron cortes de luz generalizados en Quebec, Canadá, en 1989, y en Malmö, Suecia, en 2003. Estos fueron “fenómenos locales”, pero muestran lo que podría ocurrir si una tormenta masiva azota a todo el planeta. reseña la ESA.

Por ejemplo, en agosto de 1859, la corono solar expulsó una llamarada más grande que la Tierra que disparó una inmensa cantidad de partículas electromagnéticas que generaron grandes daños en los sistemas del telégrafo, que incluso se incendió. Además se registraron auroras en los trópicos. A este momento se le llamó el “evento Carrington” y es considerada como la tormenta solar más potente de la que se tiene registro.



