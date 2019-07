 ¿Por qué los juguetes son tan importantes en la vida de un niño?

Los juguetes son parte de nuestra vida. Desde pequeños tuvimos uno y varios a los que cogimos mucho cariño y nos acompañaron en nuestros primeros pasos, sea para ir a dormir, bañarnos, o incluso, a la hora de comer. Una de las historias que reflejan este vínculo es la película de Disney y Pixar, Toy Story 4.

En la famosa película encontramos el valor que les dan los niños a los juguetes y la forma en la cual estos pueden convertirse en una herramienta para el desarrollo.

-[Científicos consiguen teletransportar información cuántica dentro de un diamante]



Gabriela Carrillo, psicóloga infantil asesora de Wish Trade, sostiene que el juego es una actividad básica fundamental que contribuye en el desarrollo cognoscitivo, sensorial y social de los niños. Además, son motivados a través de juguetes.

La especialista señala cuatro beneficios de las actividades lúdicas por medio de los juguetes tradicionales:



1. Promueven la creatividad

Tener juguetes incentiva a dejar volar la imaginación y crear historias. El desarrollo de estas contribuye a comprender mejor el entorno y desarrollar la capacidad de pensamiento crítico. Más adelante, estas habilidades podrían facilitar los procesos de resolución de conflictos y creación de estrategias.

2. Humaniza

Jugar permite a los más pequeños, manifestarse libremente y los juguetes proyectan sus emociones. Con los juguetes de personales, se les puede enseñar a expresar sentimientos, procesar situaciones y entender diferentes contextos.

3. Fortalecen vínculos

Los juguetes permiten comprender la sociedad. Cada vez que los niños deciden aplicar un juego de roles entre ellos. Dependiendo del papel que más los identifique (papá o mamá, la doctora, el profesor, el policía, entre otros) cada infante creará un escenario particular en el cual se basará en reglas que contribuyen a la armonía y respeto a los demás.

4. Promueven el desarrollo

" Los juguetes no son perjudiciales, pero es importante que los padres no sobre estimulen a sus hijos con exceso de juguetes. Los juguetes deben de ser una herramienta para el desarrollo y no para el aprendizaje", destacó la psicóloga.